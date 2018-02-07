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В Украину пытались незаконно ввезти крупную сумму в евро

07.02.2018 13:17

Зафиксирована очередная попытка незаконного ввоза валюты иностранцем

В Украину пытались незаконно ввезти крупную сумму в евро. Фото: timesofmalta.com

Работники таможенного поста международного аэропорта «Борисполь» зафиксировали попытку незаконного ввоза максимальной в этом году суммы валюты. Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, гражданин России, прилетевший авиарейсом транзитом через Латвию, пытался ввезти на территорию Украины с нарушением таможенных правил 100 тыс евро и $225.

Для прохождения таможенного контроля гражданин самостоятельно выбрал упрощенную систему - «зеленый коридор», где, в частности, предусмотрено наличие у граждан наличных в сумме, не превышающей 10 тыс евро (или эквивалент этой суммы в другой валюте). На момент прохождения контроля пассажир не предоставил таможенной декларации, оформленной надлежащим образом, и до пересечения «белой линии» к таможенникам не обращался
ГФС

 

После пересечения «белой линии», которая означает окончание «зеленого коридора», таможенники поинтересовались у мужчины о наличии у него наличности, на что он ответил, что «имеет при себе много денег».

После этого пассажира пригласили в служебную комнату, где он выдал $225 и 100 тыс евро, которые находились в плечевой сумке. Указанные наличные перемещались без признаков сокрытия. Из обнаруженной суммы гражданину, согласно действующему законодательству, было пропущено 10 тыс евро
ГФС

 

По протоколу по ст. 471 Таможенного кодекса Украины до вынесения судом решения по делу у гражданина изъято $225 и 90 тыс евро.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украину хотели незаконно ввезти крупную партию долларов. Валюту пытался нелегально ввезти иностранец.

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По материалам finclub.net

Рубрики: БезопасностьДеньгиНовостиУкраина
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