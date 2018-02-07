В Украину пытались незаконно ввезти крупную сумму в евро

Зафиксирована очередная попытка незаконного ввоза валюты иностранцем

Работники таможенного поста международного аэропорта «Борисполь» зафиксировали попытку незаконного ввоза максимальной в этом году суммы валюты. Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, гражданин России, прилетевший авиарейсом транзитом через Латвию, пытался ввезти на территорию Украины с нарушением таможенных правил 100 тыс евро и $225.

ГФС



После пересечения «белой линии», которая означает окончание «зеленого коридора», таможенники поинтересовались у мужчины о наличии у него наличности, на что он ответил, что «имеет при себе много денег».

ГФС



По протоколу по ст. 471 Таможенного кодекса Украины до вынесения судом решения по делу у гражданина изъято $225 и 90 тыс евро.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украину хотели незаконно ввезти крупную партию долларов. Валюту пытался нелегально ввезти иностранец.

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По материалам finclub.net