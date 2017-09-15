В Японии финансовые услуги переведут на блокчейн

Крупная японская компания Fujitsu заключила сотрудничество с местной ассоциацией банкиров

Fujitsu, крупнейшая в Японии компания-поставщик ИТ-услуг и оборудования, сотрудничает с Японской ассоциацией банкиров (Japanese Bankers Association, JBA) в попытке проверить эффективность перевода финансовых услуг на блокчейн-платформу.

JBA занимается оценкой эффективности платежных систем и дает рекомендации банкам по различным вопросам, в том числе о том, как использовать новые технологии для усовершенствования сервисов. В его состав входят банки, банковские холдинговые учреждения и небольшие банковские ассоциации.

В рамках сотрудничества Fujitsu предоставит блокчейн-платформу, построенную на базе кода Hyperledger Fabric с открытым исходным кодом, которую отдельные банки, которые входят в состав JBA, смогут затем протестировать, внедрив в свои бизнес-процессы.

Таким образом, члены JBA присоединяются к растущему количеству банков по всему миру, которые тестируют технологию blockchain для финансовых услуг. На текущей неделе Ripple Labs и японская финансовая компания SBI анонсировали сотрудничество, в рамках которого проведут тестирования системы переводов между банками Японии и Южной Кореи на основе технологии блокчейн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Европейский Союз инвестировал миллионы евро в блокчейн-стартапы. До сих пор шесть технологических стартапов получили финансирование через европейскую программу исследований и инноваций Horizon 2020.

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По материалам coindesk.com