В Южной Корее собираются ужесточить криптовалютное регулирование

Предлагается внести поправки в Закон об электронных финансовых операциях, чтобы более точно регулировать цифровые валюты

Как сообщают южнокорейские СМИ, такое предложение выдвинул на этой неделе Парк Юн-Цзинь, представитель Демократической партии, который и ранее активно участвовал в обсуждениях по вопросам регулирования.

Поправки будут направлены на определение криптовалютного бизнеса и классифицирование разных его участников как торговцев цифровой валютой, брокеров, эмитентов и менеджеров. От компаний могут потребовать держать депозиты или предоставлять страховку для хеджирования потенциальных киберугроз. Также власти могут выставить требования к резервному капиталу любого криптовалютного бизнеса в размере 500 млн вон ($450 тыс).

Среди поправок также есть положения о предотвращении рыночных манипуляций и отмывания денег через цифровые валюты.

Ожидается, что законопроект будет представлен на очередной сессии Национальной ассамблеи в сентябре.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что еще один регулятор приравняет токены ICO к ценным бумагам. Регулятор сообщил, что рассматривает некоторые токены как ценные бумаги в зависимости от их базовой основы и контекста их выпуска.

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По материалам coindesk.com