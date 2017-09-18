Визуализатор криптоактивов: как превратить свои цифровые сбережения в стопку наличных

Программа Crypto Asset Visualizer превращает ваши биткоины в стопки наличных при помощи технологий дополненной реальности

Созданная менее чем за 24 часа на хакатоне TechCrunch Disrupt 2017 программа Crypto Asset Visualizer, как и следует из ее названия, позволяет с легкостью визуализировать ваши криптовалютные сбережения.

Используя дополненную реальность, программа подсчитывает стоимость ваших криптоактивов в долларовом эквиваленте, а затем демонстрирует ее в виде виртуальных стопок наличных прямо на земле перед вами. На данный момент это демо-версия — она не отслеживает балансы и курсы на биржах в реальном времени, но это уже интересный эксперимент.

Программа может визуализировать 5 криптовалют — BTC, LTC, XRP, XVG и IXT. Пользователь может увидеть наличный эквивалент всех его цифровых сбережений, либо нажать на секцию круговой диаграммы, чтоб увидеть только одну криптовалюту в долларовом выражении. Также есть слайдер, который меняет картинку согласно изменениям баланса — вы можете буквально следить за ростом своей кучки наличных (или за ее уменьшением, если вы плохой трейдер).

Инструмент был создан Хироюки Ишиватой, используя Android ARCore и Unity. ARCore отвечает за отображение стопок наличных. Увидеть их можно с любых ракурсов и даже вблизи. По словам Ишиваты, он создал Crypto Asset Visualizer, потому что огромное множество различных криптовалют затрудняет визуализацию своих запасов в долларах.

Увидеть программу в действии можно на видео.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Европе инвестируют десятки миллионов в самоуправляемые такси. Британский стартап, работающий над самоуправляемыми такси, привлек внушительное финансирование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шопинг в телевизоре и гаджет для паролей: 5 стартапов, которые заинтересовали Киевстар

По материалам techcrunch.com