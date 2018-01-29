Владельца одного из украинских банков оштрафовали на миллионы долларов

Группу, владеющую банком, обвинили в манипуляциии валютными курсами

Французская группа BNP Paribas, владеющая в Украине одним из крупнейших банков — УкрСиббанком, признала себя виновной в манипуляции валютными курсами на рынках развивающихся стран. Американское подразделение группы согласилось выплатить Минюсту США штраф в размере $90 млн.

Министерство юстиции совместно с американским ФБР смогло поймать банкиров на горячем.

Он добавил, что власти смогли доказать вину нескольких трейдеров BNP Paribas по делам в 2017 году. Они в последствии покинули французскую группу: Джейсон Кац, Кристофер Камминс, Ричард Ашер, Рохан Рамчандани и Кристофер Эштон.

Ранее подобные обвинения выдвигались в адрес других банковских групп, которые также признавали себя виновными и коллективно выплатили властям гигантскую сумму штрафов — $2,5 млрд: Citicorp, JPMorgan Chase & Co, Barclays PLC и Royal Bank of Scotland plc.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, сколько Украина должна МВФ. Большую половину одалживал Национальный банк, остальное — это долги Министерства финансов.

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По материалам ubr.ua