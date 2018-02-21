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Власти ЕС обсудят регулирование криптовалют с центробанками

21.02.2018 17:09

Еврокомиссия обсудит с центробанками вопросы регулирования криптовалют

Власти ЕС обсудят регулирование криптовалют с центробанками. Фото: techrepublic.com

Вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис анонсировал проведение встречи регуляторов ЕС для обсуждения вопросов, связанных с регулированием криптовалют. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

На следующей неделе, 26 февраля, я буду возглавлять встречу на высоком уровне, посвященную виртуальным валютам. Комиссия пригласила представителей ключевых властных структур, включая центробанки и контролирующие органы, а также бизнес-структуры, чтобы обменяться мнениями
Валдис Домбровскис
вице-председатель Европейской комиссии

Также, по его словам, участники круглого стола обсудят долгосрочные тренды развития виртуальных валют и рассмотрят актуальность действующих регулятивных мер.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что два законопроекта о криптовалютах объединят в один. Доработанный законопроект вскоре внесут на рассмотрение парламента.

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По материалам forklog.com

Рубрики: БанкиЕвросоюзЗаконодательствоКриптовалютыНовости
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