Власти ЕС обсудят регулирование криптовалют с центробанками

Еврокомиссия обсудит с центробанками вопросы регулирования криптовалют

Вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис анонсировал проведение встречи регуляторов ЕС для обсуждения вопросов, связанных с регулированием криптовалют. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Валдис Домбровскис

вице-председатель Европейской комиссии

Также, по его словам, участники круглого стола обсудят долгосрочные тренды развития виртуальных валют и рассмотрят актуальность действующих регулятивных мер.

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Ранее сообщалось о том, что два законопроекта о криптовалютах объединят в один. Доработанный законопроект вскоре внесут на рассмотрение парламента.

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По материалам forklog.com