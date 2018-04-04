Онлайн гигант запустит новый сервис Walmart2World

Walmart запустит сервис денежных переводов Walmart2World. В основе новой услуги — международные денежные трансферы MoneyGram, сообщает Thepaypers.

Walmart2World — это платформа, которая позволяет клиентам отправлять деньги из супермаркета Walmart в США любому агенту MoneyGram в 200 странах. Напомним, в 2014 году компания представила Walmart2Walmart, внутреннюю услугу перевода денег с низкими комиссионными сборами.

Запуск новой услуги во всех 4,700 магазинах Walmart на территории США планируется на конец апреля 2018 года.

Основные особенности сервиса:

Стоимость: $4 для отправки суммы до $50, $8 для отправки суммы от $51 до $1,000, и $16 при отправке от $1,001 до $2,500;

$4 для отправки суммы до $50, $8 для отправки суммы от $51 до $1,000, и $16 при отправке от $1,001 до $2,500; Обменный курс: компания стремится обеспечить клиентов наиболее комфортным и конкурентоспособным обменным курсом при трансграничных переводах;

компания стремится обеспечить клиентов наиболее комфортным и конкурентоспособным обменным курсом при трансграничных переводах; Получение в разных точках мира в течение нескольких минут: Walmart2World доставляет средства в течение не более 10 минут, независимо от того, предпочитает ли получатель забрать деньги в любом из агентств MoneyGram, расположенных в 200 странах мира, или со счета международного банка или мобильного кошелька.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Amazon и Walmart будут конкурировать в еще одной сфере. Компания Walmart ведет переговоры о приобретении службы доставки лекарств по рецепту PillPack. Ранее возможность покупки этого сервиса, доставляющего лекарства десяткам тысяч клиентов, рассматривал и онлайн-гигант Amazon.

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По материалам thepaypers.com