Western Union оштрафовали на миллионы долларов

Платежный провайдер не придерживался норм законодательства об отмывании денег

Western Union придется выплатить штраф в размере $60 млн, выставленный Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк. Платежного провайдера таким образом наказывают за нарушение закона о банковской тайне Нью-Йорка и законов о борьбе с отмыванием денег.

В результате расследования, проведенного Департаментом финуслуг, выяснилось, что в течение более 10 лет Western Union так и не внедрил программу по борьбе с отмыванием денег, которая позволила бы сдерживать, обнаруживать и сообщать о любых неправомерных операциях через платежную сеть.

Также известно, что топ-менеджеры Western Union игнорировали и не сообщали о подозрительных транзакциях в своих китайских подразделениях, осуществляемых несколькими крупными агентами в Нью-Йорке и по всему миру. Чиновники предполагают, что эти деньги могли пойти содействие торговле людьми.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что назван лидер по переводу средств среди небанковских платежных систем Украины. НБУ подвел итоги деятельности в Украине систем денежных переводов.

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По материалам pymnts.com