Компания позволит авторам популярных каналов вводить платный контент

Видеосервис YouTube, который принадлежит корпорации Google, анонсировал новые возможности, которые помогут создателям каналов зарабатывать деньги на платформе.

Компания опубликовала в своем блоге информацию о том, что позволит авторам каналов предлагать «членство на канале» (Channel Membership) — платную подписку в размере $4,99 в месяц, которую пользователи могут купить, чтобы иметь доступ к уникальному контенту. Ранее такая функция тоже была доступна, только в другом формате: если YouTube-канал имел достаточное количество просмотров и подписчиков, его владелец мог найти спонсора.

Также YouTube начал сотрудничать с компанией Teespring, которая специализируется на торговле, чтобы позволить владельцам каналов продавать какие-либо товары или услуги через платформу. В компании сообщили, что эта возможность будет доступна только для пользователей на территории США.

Кроме этого, YouTube анонсировал еще одну новую функцию для прямых эфиров под названием «Премьеры». Таким образом, стримеры могут предварительно записывать видео, а потом загружать их во время live-трансляции. А благодаря функции «Суперчат» зрители могут оставлять платные комментарии.

Так, ограниченный доступ к доходам от рекламы привел к тому, что некоторые владельцы YouTube-каналов пытались заработать деньги благодаря краудфандинговой площадке Patreon, с помощью которой зрители могли оплачивать подписку на канал один раз в месяц.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Facebook тестирует платную подписку на группы. Вначале эксперимент запустят в группах для родителей, сообществах про готовку и уборку дома. Деньги будут сниматься сразу после подписки, а доступ к группам обеспечен до конца оплаченного периода.

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По материалам cnbc.com.