Близько половини держкомпаній виявилися збитковими — Опендатабот

59% з усіх зареєстрованих держпідприємств не здали фінансові звіти у 2024 році — це 963 компанії. З тих, хто відзвітував, 41% виявилися збитковими (майже стільки ж, як 2023 року)

Про це йдеться у звіті Опендатабот.

963 державні підприємства не здали фінансові звіти за 2024 рік, за даними Державної служби статистики України. Найменше звітів здали в областях, чиї території тимчасово окуповані. Лідером за прибутком став Павлоградський хімічний завод – понад 6 млрд грн.

Єдиним регіоном країни, де відзвітували усі державні компанії, стала Рівненщина. Водночас з територій, наближених до фронту та тимчасово окупованих, очікувано надійшло найменше звітів: 5% від держкомпаній Донеччини та 9% — з Херсонщини.

Найкращі показники в країні показав Павлоградський хімічний завод: його дохід збільшився у 3.5 рази за рік та склав 29 млрд грн. Прибуток становить 6 млрд грн — тобто він є лідером серед держпідприємств за обома показниками.

Читайте також: З 1 червня зміниться ліміт на перекази між картками

«Ліси України» посіли 2 місце за доходом та 3 місце за прибутком. Дохід за рік склав 23 млрд грн. Натомість прибуток знаходиться на рівні 2,5 млрд грн.

Трійку лідерів закриває «Укрспецекспорт» з доходом 13 млрд грн. Це у 2,3 рази менше, ніж 2023 року. Компанія отримала 94 млн грн прибутку.

На другому місці за прибутком опинилася Адміністрація морських портів України. Компанії вдалося заробити 2,7 млрд грн, але за доходом вона на 4 місці серед усіх держкомпаній — 6,3 млрд грн.

Топ-5 збиткових держпідприємств:

Східний гірничо-збагачувальний комбінат — 1,2 млрд грн збитків;

Аеропорт «Бориспіль» — 1,1 млрд грн;

Регіональні електричні мережі — 732 млн грн;

«Львіввугілля» — 301 млн грн;

«Енергоринок» — 261 млн грн.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

ЄС запустив проєкт підтримки НБУ

На скільки зросли збитки від карткового шахрайства у 2024 — дані НБУ

НБУ вніс зміни до валютних обмежень