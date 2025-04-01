Названо статки сімох найбагатших людей світу

Forbes оновив свій рейтинг найбагатших людей світу, який веде з 1987 року. Цьогорічний рейтинг складають 3028 людей, що на 247 більше, ніж рік тому. Їх не тільки стало більше, але й вони багатші, ніж будь-коли, — загальний обсяг статків становить $16,1 трлн — майже на $2 трлн більше, ніж у 2024 році

У США — 902 мільярдери, за ними йдуть Китай (516, включаючи Гонконг) та Індія (205).

Цього разу на першому місці знову опинився Ілон Маск. Його статки сягають $342 млрд. Він співзасновник семи компаній, включаючи виробника електромобілів Tesla, аерокосмічної компанії SpaceX та стартапа зі штучного інтелекту xAI.

На другому місці — Марк Цукерберг, який із запуском Meta та активним розвитком метавсесвіту значно збільшив свій капітал, який наразі становить $216 млрд. Facebook, Instagram і WhatsApp і досі задають тон у світі цифрової комунікації.

На третій сходинці — Джефф Безос, засновник Amazon, статки якого оцінюються у $215 млрд. Попри те що він вже відійшов від щоденного управління компанією, його вплив на сферу онлайн-торгівлі залишається потужним.

Четверту позицію займає Ларрі Еллісон — співзасновник гіганта Oracle. Його статки оцінюються в $192 млрд. Він залишається однією з ключових фігур у світі корпоративного програмного забезпечення.

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На п’ятому місці — Бернар Арно, французький магнат і голова LVMH, що володіє розкішними брендами, такими як Louis Vuitton і Dior. Його багатство становить $178 млрд — модна імперія дійсно приносить «золоті плоди».

Шосте місце належить легендарному інвестору Воррену Баффету, чиї статки наразі оцінюються у $154 млрд. Недаремно він відомий як «Оракул з Омахи».

На сьомій сходинці — Ларрі Пейдж, співзасновник Google та колишній гендиректор Alphabet, який володіє $144 млрд.

Ці семеро не просто багатії — вони творять історію, впливають на майбутнє технологій, моди, торгівлі та навіть космосу. Їхні імена — це символи епохи, що формує нову реальність.

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Джерело даних: forbes.com.