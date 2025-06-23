Як ринки відреагували на удар США по Ірану та що це значить для України — Гетманцев

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів про те, які зміни відбулися на ринках після вступу США у війну між Ізраїлем та Іраном, а також про те, що це значить для України

Про це він написав на своєму Telegram каналі.

За словами Гетманцева, реакція основних ринків на обстріли США трьох ядерних об’єктів у Ірані була наступною.

Нафта

Ф’ючерси на нафту Brent у понеділок зросли більш ніж на 1% — до $78,5 за барель, що є максимумом із січня. Напередодні парламент Ірану проголосував за перекриття Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світових поставок сирої нафти. Остаточне рішення — за Вищою радою нацбезпеки та Верховним лідером Ірану.

Гетманцев зазначає, що зробити це буде складно з воєнної та економічної точки зору. Водночас прогнози щодо ціни на нафту коливаються в діапазоні від +10% до +70% (JP Morgan) — залежно від розвитку конфлікту.

Форекс

Доларовий індекс у понеділок піднявся до 99, продовжуючи зростання попереднього тижня — як реакція на геополітичну напруженість. Водночас євро, фунт, франк і австралійський долар дещо втратили позиції. Єна, навпаки, зросла.

До середини червня долар США загалом демонстрував тенденцію до ослаблення, але зараз знову сприймається як «тиха гавань».

Золото

Ціна на золото опустилася до $3350 за унцію (-0,4%), оскільки інвестори переключилися на долар. Водночас, нагадав депутат, золото вже зросло на 30% від початку року — і зберігає імпульс як захисний актив.

Акції

Світові фондові індекси демонструють стриману реакцію. US 500 втратив 0,2%, Nikkei 225 — 0,7%, Shanghai Composite — 0,2%. Ринки перебувають в очікуванні подальших подій.

Криптовалюти

Біткоїн просів із $104 тис. до $98 тис. на тлі ескалації, але вже встиг частково відновитися — до $102 тис.

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Стримана реакція — але тривожні сигнали

«Отже, можна констатувати, що попри хайп і спекулятивну складову, у цілому первинна реакція ринків на події із бомбардуванням США ядерних об’єктів у Ірані була стриманою, але надалі багато буде залежати, якою буде відповідь Тегерану і як розвиватимуться події у найближчий час», — зазначив Гетманцев.

На його думку, найкращим варіантом для глобальної безпеки зараз був би вихід на перемовини і повернення Ірану до програми мирного збагачення урану для цілей атомної енергетики під контролем основних світових гравців. Утім градус ескалації зараз занадто високий.

Що це означає для України

Гетманцев скептично оцінює версію, нібито втягування США у війну з Іраном автоматично вигідне Україні:

Хіба що росія почне напряму і відкрито поставляти зброю Ірану, якою той почне наносити удари по американським базам у регіоні, що, на мою думку, виглядає малоймовірно зараз… Поки що мінусів набагато більше», — написав нардеп.

За його словами, у випадку затягування війни це призведе до довгострокового зростання цін на вуглеводні (а отже, допоможе бюджету і воєнній машині росії), зменшить запаси доступного озброєння на ринку, ще більше розмиє фокус уваги США з агресії росії, яка зараз намагатиметься грати роль посередника у війні на Близькому Сході.

Глобальні ризики

Найбільша загроза — у зміні світового порядку, вважає депутат. Перехід до багатополярного світу на тлі війни в Україні та Близькому Сході лише посилює глобальну дестабілізацію.

«Принцип «сили права», заснований на міжнародному праві і статуті ООН, дедалі трансформується і легалізується у принцип «права сили», що будемо відвертими не є новим для багатовікової історії світу, але точно це більш небезпечний шлях для суспільного прогресу людства. Єдино можливий шлях запобігти розкручуванню спіралі протистояння – це активна дипломатія і відповідальне політичне лідерство країн-глобальних гравців, пошук нових точок взаємодії, стійкого миру, моделей глобальної кооперації, якщо потрібно – побудови нової архітектури глобальної безпеки», — наголосив Гетманцев.

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