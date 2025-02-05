Як змінилися ціни на нерухомість в Україні у січні 2025

Як змінився ринок нерухомості України протягом січня — проаналізував український маркетплейс нерухомості DIM.RIA. До аналітичного дослідження увійшла інформація про стан на ринку новобудов, а також ринків оренди та продажу вторинного житла

Первинний ринок

Пропозиція

Протягом січня 2025 в Україні ввели в експлуатацію 23 новобудови на 38 секцій. Найбільше об’єктів здали в Київській області — 7, з них 4 — безпосередньо у столиці. Таким чином станом на кінець січня в Україні 763 завершених новобудови, найвища частка завершених обʼєктів — в Одеській (54%), Волинській (48%), Дніпропетровській та Рівненській (по 43%) областях.

Ціни

Середня вартість за один квадратний метр у доларі протягом січня зменшилась лише у чотирьох із проаналізованих областей України, у решті областей — зросла на 1-8% або залишилась без змін. Найдорожчим на первинному ринку лишається Київ з середньою вартістю $1 351 за м². Протягом січня середня ціна нового житла у столиці не змінилася, а при порівнянні рік до року подешевшала на 5% — $70.

Вторинний ринок

Пропозиція

На ринку продажу вторинного житла у січні користувачі додали значно більше пропозицій порівняно з груднем. Найбільше кількість нових пропозицій зросла у Житомирській, Тернопільській та Івано-Франківській областях — приблизно вдвічі. У м. Київ та Київській області чисельність пропозицій з продажу зросла рівно у півтора раза.

Ціна

У січні 2025 ціна продажу однокімнатної квартири коливалась у більшості областей в межах кількох відсотків, водночас у порівнянні з даними за січень 2024 року вона переважно зростала. Найбільше — у Закарпатській області, на 33% за рік. Найдорожчим наразі залишається Київ: у столиці власники просять у середньому $88 тис. за однокімнатне помешкання (-3% рік до року).

Якщо розглядати столицю детальніше, найдорожчим лишається Печерський район з середньою ціною однокімнатної квартири $135 тис., а найнижчу суму вказують власники житла у Деснянському — $46 тис.

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Ринок оренди

Пропозиція

На ринку оренди у січні порівняно з груднем 2024 кількість нових пропозицій житла знизилася у всіх проаналізованих областях.

Ціна

Найдорожчою локацією для оренди квартири залишається Київ з середнім цінником 17 тис. грн за однокімнатну квартиру. За місяць вартість житла у столиці не змінювалася, проте рік до року піднялась на 3%. За рік ціни виросли і в інших регіонах, найактивніше — на Івано-Франківщині, Волині та у Чернівецькій області (ріст на понад 30%).

Столиця дає змогу обрати більш бюджетне житло залежно від району. Найнижчі ціни можна знайти у Деснянському районі, в середньому 10 600 грн за однокімнатну квартиру, а от найдорожчим став Печерський район зі середньою ціною оренди за місяць 22 тис. грн.

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