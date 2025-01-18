close-btn
PaySpaceMagazine

Де в Україні найдорожче та найдешевше житло — дослідження DIM.RIA

18.01.2025 10:00
Микола Деркач
Читати росiйською

Власний аналітичний центр українського маркетплейсу нерухомості DIM.RIA опублікував дослідження ринку нерухомості за 2024 рік. У матеріалі проаналізовано ціни на квадратний метр житла у новобудовах, зміни вартості вторинного житла, а також ринок оренди

Де в Україні найдорожче та найдешевше житло — дослідження DIM.RIA

Де в Україні найдорожче та найдешевше житло — дослідження DIM.RIA Фото: unsplash.com, freepik.com

Первинний ринок

Пропозиція

Як зазначають експерти DIM.RIA, від січня до грудня 2024 року в Україні здали в експлуатацію 181 новобудов на 358 секцій. Найбільша кількість завершених обʼєктів — у Київській області без урахування міста Київ та у Львівській області. Протягом року в Україні зросла кількість працюючих відділів продажів новобудов: з 75,4% наприкінці 2023 року до 77% станом на кінець грудня 2024.

Ціни

Середня вартість за один квадратний метр є найвищою у місті Київ — $1342, проте за рік вона знизилася на 4%, станом на кінець року. Другу сходинку за вартістю нового житла посідає Закарпатська область з $1171 за м2 (+14% за рік). Третю — Львівська, $1090 (+3% протягом року).

Серед районів Києва найвищу ціну за квадратний метр в новобудові має Печерський район, у середньому $2695 (-0,7% за рік). У Деснянському районі столиці можна придбати найдешевше житло, у середньому $909 за квадрат (-4% за рік).

Де в Україні найдорожче та найдешевше житло — дослідження DIM.RIA

Цікаве по темі: У 2025 році українці платитимуть податки на нерухомість по-новому

Вторинний ринок

Пропозиція

На ринку продажу вторинного житла кількість пропозицій протягом року найбільше зросла у західних областях України, а також у Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.

Ціна

Протягом 2024 року одно-, дво- та трикімнатні квартири від власників дорожчали у переважній більшості областей. Найдорожчою локацією для купівлі вторинного житла залишається Київ: у середньому $79-87,7 тис. за однокімнатну квартиру, $106,9-115 тис. за двокімнатну та $155 тис. за трикімнатну. Другою за вартістю є Львівська область, а третю сходинку ділять Закарпатська та Волинська області.

Якщо розглядати столицю детальніше, найдорожчим лишається Печерський район, а найнижчу суму вказують власники житла у Деснянському.

Де в Україні найдорожче та найдешевше житло — дослідження DIM.RIA

Ринок оренди

Пропозиція

Кількість пропозицій на українському ринку оренди протягом 2024 року переважно знижувалася. Ріст відбувся у Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській та Волинській областях. У решті західних областей відбулися коливання у межах до 10% порівняно з груднем 2023 року. У столиці та Київській області кількість пропозицій зменшилася на 14% та 10% відповідно.

Ціна

Вартість на оренду житла в Україні протягом року суттєво коливалася. За підсумками року, у більшості областей ціна зросла, найбільше — у Чернівецькій, Івано-Франківській, Київській областях (30-36% у розрізі однокімнатних квартир), а також Чернігівській — 81%, та Сумській (для двокімнатних квартир).

Де в Україні найдорожче та найдешевше житло — дослідження DIM.RIA

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки отримає бюджет у 2024 році завдяки підвищенню податків — Гетманцев

У МВФ вважають неефективним повторне введення 50% податку на прибуток банків

Скільки податків донарахували бізнесу з початку року — Гетманцев

Рубрики: АналітикаГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Названо, хто з українців може отримати субсидію на оплату комуналки 17.01.2025

Названо, хто з українців може отримати субсидію на оплату комуналки
Нацполіція підготувала законопроєкт щодо відповідальності дропів 17.01.2025

Нацполіція підготувала законопроєкт щодо відповідальності дропів
Європейський банк планує інвестувати в Україну 1,5 млрд євро 17.01.2025

Європейський банк планує інвестувати в Україну 1,5 млрд євро
Які криптовалюти тримає Трамп та на яку суму 17.01.2025

Які криптовалюти тримає Трамп та на яку суму
Український ШІ-стартап залучив $1,6 млн для розвитку у США та ЄС 17.01.2025

Український ШІ-стартап залучив $1,6 млн для розвитку у США та ЄС
Vodafone Україна домовився про відстрочку євробондів 16.01.2025

Vodafone Україна домовився про відстрочку євробондів
Вибір редакції
Всі
Як знайти та перевірити нові криптовалюти для інвестування
ТОП статей 17.01.2025

Як знайти та перевірити нові криптовалюти для інвестування

 PaySpace Magazine Awards 2024: встигніть проголосувати
ТОП статей 14.01.2025

PaySpace Magazine Awards 2024: встигніть проголосувати
Останні новини
Сьогодні  10:00

Де в Україні найдорожче та найдешевше житло — дослідження DIM.RIA

 17.01.2025  19:30

Українська команда перемогла у міжнародному хакатоні NASA

 17.01.2025  18:45

Нацполіція підготувала законопроєкт щодо відповідальності дропів

 17.01.2025  17:30

2 криптовалюти з сильним сигналом для купівлі цього тижня

 17.01.2025  16:57

Майбутнє продажів: чи зможе AI повністю замінити менеджерів

 17.01.2025  16:28

Європейський банк планує інвестувати в Україну 1,5 млрд євро

 17.01.2025  15:16

Які криптовалюти тримає Трамп та на яку суму

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber