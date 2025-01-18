Де в Україні найдорожче та найдешевше житло — дослідження DIM.RIA

Власний аналітичний центр українського маркетплейсу нерухомості DIM.RIA опублікував дослідження ринку нерухомості за 2024 рік. У матеріалі проаналізовано ціни на квадратний метр житла у новобудовах, зміни вартості вторинного житла, а також ринок оренди

Первинний ринок

Пропозиція

Як зазначають експерти DIM.RIA, від січня до грудня 2024 року в Україні здали в експлуатацію 181 новобудов на 358 секцій. Найбільша кількість завершених обʼєктів — у Київській області без урахування міста Київ та у Львівській області. Протягом року в Україні зросла кількість працюючих відділів продажів новобудов: з 75,4% наприкінці 2023 року до 77% станом на кінець грудня 2024.

Ціни

Середня вартість за один квадратний метр є найвищою у місті Київ — $1342, проте за рік вона знизилася на 4%, станом на кінець року. Другу сходинку за вартістю нового житла посідає Закарпатська область з $1171 за м2 (+14% за рік). Третю — Львівська, $1090 (+3% протягом року).

Серед районів Києва найвищу ціну за квадратний метр в новобудові має Печерський район, у середньому $2695 (-0,7% за рік). У Деснянському районі столиці можна придбати найдешевше житло, у середньому $909 за квадрат (-4% за рік).

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Вторинний ринок

Пропозиція

На ринку продажу вторинного житла кількість пропозицій протягом року найбільше зросла у західних областях України, а також у Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.

Ціна

Протягом 2024 року одно-, дво- та трикімнатні квартири від власників дорожчали у переважній більшості областей. Найдорожчою локацією для купівлі вторинного житла залишається Київ: у середньому $79-87,7 тис. за однокімнатну квартиру, $106,9-115 тис. за двокімнатну та $155 тис. за трикімнатну. Другою за вартістю є Львівська область, а третю сходинку ділять Закарпатська та Волинська області.

Якщо розглядати столицю детальніше, найдорожчим лишається Печерський район, а найнижчу суму вказують власники житла у Деснянському.

Ринок оренди

Пропозиція

Кількість пропозицій на українському ринку оренди протягом 2024 року переважно знижувалася. Ріст відбувся у Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській та Волинській областях. У решті західних областей відбулися коливання у межах до 10% порівняно з груднем 2023 року. У столиці та Київській області кількість пропозицій зменшилася на 14% та 10% відповідно.

Ціна

Вартість на оренду житла в Україні протягом року суттєво коливалася. За підсумками року, у більшості областей ціна зросла, найбільше — у Чернівецькій, Івано-Франківській, Київській областях (30-36% у розрізі однокімнатних квартир), а також Чернігівській — 81%, та Сумській (для двокімнатних квартир).

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