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Активи банку «Фінанси та кредит» виставлять на продаж

26.02.2025 17:00
Микола Деркач
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6 березня 2025 року у системі Prozorro.Продажі пройдуть торги — виставлено активи АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ліквідацію якого здійснює Фонд гарантування вкладів. До складу лоту GL18N027346 включено права вимоги за 10 кредитними договорами, укладеними із суб’єктами господарювання

Активи банку «Фінанси та кредит» виставлять на продаж

Активи банку «Фінанси та кредит» виставлять на продаж Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Зазначається, що частина активів перебуває у заставі Національного банку України.

Компанії-позичальники не перебувають у процесі припинення і ведуть діяльність у сфері виробництва фармацевтичних препаратів та матеріалів.

У забезпечення виконання зобов’язань перед банком оформлено єдиний майновий комплекс, комерційну нерухомість, земельні ділянки, прості іменні акції та майнові права на отримання товару. Зокрема:

  • єдиний майновий комплекс площею 36,8 тис. м² у Львові з виробництва фармацевтичної продукції, який включає нерухоме та рухоме майно, основні засоби;
  • комерційна нерухомість у центрі м. Київ: приміщення на вул. Саксаганського загальною площею близько 3 тис. м² та на просп. Берестейському (колишній Перемоги) загальною площею 1,7 тис. м²;
  • земельні ділянки загальною площею 23,7 га у Київській області.

Початкова ціна лоту – 2,4 млрд грн.

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«Звертаємо увагу, що на продаж виставлено не майно, що є заставою за кредитними договорами, а право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку», — наголосили у пресслужбі ФГВФО.

Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону. Участь в аукціоні можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, крім позичальників та поручителів за кредитом, а також крім осіб, пов’язаних з державою-агресором.

Детальна інформація про лот — за посиланням. Крім цього, докладна інформація про активи є в публічному паспорті активів — за посиланням.

Кошти, отримані від продажу активів, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

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Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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