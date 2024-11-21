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На торги виставлено активи банку Фінанси та Кредит

21.11.2024 18:00
Микола Деркач
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У системі Prozorro.Продажі на торги виставлено активи АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ліквідацію якого здійснює Фонд гарантування вкладів. До складу лоту GL18N026804 увійшли права вимоги за 10 кредитними договорами, укладеними з суб’єктами господарювання

На торги виставлено активи банку Фінанси та Кредит

На торги виставлено активи банку Фінанси та Кредит Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Зазначається, що частина виставлених на аукціон активів перебуває у заставі Національного банку України.

У забезпечення виконання зобов’язань перед банком оформлено єдиний майновий комплекс, комерційну нерухомість, земельні ділянки, прості іменні акції та майнові права на отримання товару. Зокрема, серед застави:

  • єдиний майновий комплекс площею 36,8 тис. кв м у Львові з виробництва фармацевтичної продукції, який включає нерухоме та рухоме майно, основні засоби;
  • комерційна нерухомість у центрі Києва: приміщення на вул. Саксаганського загальною площею біля 3 тис. кв. м та на просп. Берестейському (колишній Перемоги) загальною площею 1,7 тис. кв м.;
  • земельні ділянки загальною площею 23,7 га у Київській обл.

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Компанії-позичальники не перебувають у процесі припинення і ведуть діяльність у сфері виробництва фармацевтичних препаратів та матеріалів.

Початкова ціна лоту — 2,39 млрд грн.

«Звертаємо увагу, що на продаж виставлено не майно, що є заставою за кредитними договорами, а право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку», — йдеться у повідомленні ФГВФО.

Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону. Участь в аукціоні можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, крім позичальників та поручителів за кредитом, а також крім осіб, пов’язаних з державою-агресором.

Детальна інформація про лот за посиланням. Крім цього, докладна інформація про активи є в публічному паспорті активів — за посиланням.

Кошти, отримані від продажу активів, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

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Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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