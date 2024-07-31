Біткоїн демонструє надмірну волатильність: причини

За останні три години ціна Біткоїна різко зросла, двічі відскочивши від підтримки на рівні $65 500

Раніше сьогодні Банк Японії оголосив про підвищення відсоткової ставки та скорочення обсягів купівлі облігацій. Цього було достатньо, щоб викликати хвилювання на криптовалютному ринку: ціна Біткоїна впала до критичної підтримки в $65 500 і відскочила вище $66 000 станом на момент написання матеріалу.

Підвищення ставки Банку Японії

Банк Японії підвищив відсоткову ставку до 0,25%, що призвело до сильної волатильності Біткоїна, акцій та японської єни. Центральний банк також заявив, що до першого кварталу 2026 року скоротить щомісячний обсяг купівлі облігацій до приблизно 3 трильйонів єн ($19,6 млрд). Цікаво, що аналітики прогнозували агресивніше скорочення програми купівлі облігацій.

Тривале падіння японської єни щодо долара США змусило центральний банк підвищити відсоткові ставки цього року. Вперше за два десятиліття відсоткові ставки в Японії стали плюсовими. Про це Bloomberg повідомив Чару Чанана, голова валютної стратегії Saxo Markets:

«Це, мабуть, один з найбільш яструбиних кроків Банку Японії, враховуючи, наскільки низьким він встановив стандарт. Тиск на єну, ймовірно, продовжиться, якщо ФРС не дасть чітких вказівок на зниження ставки у вересні».

Стрибок волатильності Біткоїна

За останні три години ціна Біткоїна різко зросла, двічі відскочивши від рівня підтримки в $65 500. Ця волатильність може ще більше зрости після засідання ФРС, яке відбудеться сьогодні, а також з наближенням закінчення терміну дії опціонів на Біткоїн у п’ятницю.

Крім того, Mt. Gox, яка раніше сьогодні перевела понад $3,15 млрд в BTC, зіграла свою роль в поточній волатильності.

Поряд з BTC, загальний крипторинок також демонструє волатильність, ціна Ethereum коливається біля позначки $3 300. Крім того, сьогодні потоки Ethereum ETF стали позитивними, що може свідчити про здоровий рух ETH в майбутньому.

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За матеріалами coingape.com