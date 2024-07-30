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Що чекає на Біткоїн та Ефір після відкату цін: аналіз ринку

30.07.2024 19:35
Микола Деркач
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Bitcoin та Ethereum подають змішані сигнали після того, як уряд США перемістив BTC на суму близько $2 млрд, налякавши інвесторів та спровокувавши розпродаж монети та її падіння до $66 тис.

Що чекає на Біткоїн та Ефір після відкату цін: аналіз ринку

Що чекає на Біткоїн та Ефір після відкату цін: аналіз ринку Фото: chatgpt.com

Нещодавно ціна Біткоїна майже досягла $70 тис., однак зараз вона впала до $66,19 тис. Це зниження спричинило певний вплив на ринок криптовалют, включаючи Ethereum. Ціна Ефіру знизилася до $3315.

Bitcoin

Bitcoin Фото: coinmarketcap.com

Ethereum

Ethereum Фото: coinmarketcap.com

Детальніше про те, чому уряд США розпродує Біткоїн та як це вплинуло на його вартість, читайте тут.

Ціна Біткоїна падає, незважаючи на позитивні потоки від ETF

Біткоїн швидко піднявся до рівня $70 тис., але невпевненість у стійкості тренду стримувала відновлення. Крім того, побоювання з приводу того, що уряд США перемістить BTC з «Шовкового шляху» (Silk Road), налякали інвесторів, які, можливо, продавали на тлі побоювань розпродажу.

Після різкого падіння нижче 20-денної експоненціальної ковзної середньої (ЕКС), позначеної синім кольором, і 50-денної ЕКС, позначеної червоним кольором, ціна BTC торгувалася на рівні $66 585 на тлі пошуку більшої підтримки і ліквідності.

Висхідний клиновий патерн натякає на можливе падіння на 14,15%, якщо Біткоїн проб’є підтримку трендової лінії. Якщо падіння продовжиться нижче $66 000 і 200-денної ЅМА, позначеної фіолетовим кольором на рівні $64 385, трейдери можуть очікувати прориву через більшу ліквідність на рівні $60 тис.

Графік ціни Біткоїна

Графік ціни Біткоїна Фото: Tradingview

Якщо підтримка клиноподібної моделі збережеться або Біткоїн відскочить від рівня $66 тис., спадний тренд до $60 тис. буде скасовано, що дозволить бикам наполягати на відновленні висхідного тренду.

Ще одним фактором, який, ймовірно, впливає на прогноз ціни BTC у серпні, є помітна стабільність у загальному щоденному чистому притоці коштів у ETF. За даними SoSoValue, у понеділок біткоїн-ETF отримали $124 млн чистого притоку, а IBIT BlackRock заробив близько $206 млн.

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Бики Ефіру борються, щоб захистити ключову підтримку

На відміну від біткоїн-ETF, нещодавно запущені ефір-ETF стикаються з постійним виведенням коштів, в основному з Grayscale, оскільки з ETHE було виведено $210 млн.

Однак варто зазначити, що більшість спотових Ethereum ETF зафіксували чистий притік коштів у понеділок, на чолі з ETHA від BlackRock у розмірі $58 млн.

Це, в свою чергу, означає, що тренд може суттєво змінитися, якщо виведення коштів на Grayscale зменшиться, прокладаючи шлях до покращення ринкових настроїв.

Тим часом, бики вгамували своє бажання захистити підтримку на рівні $3300, що призвело до відскоку до $3340.

Однак трейдери не можуть виключати потенційну корекцію до $3100, якщо не буде пробита 200-денна ЅМА, що позначає безпосередній опір.

Якщо підтримка каналу буде пробита і підтвердить модель «ведмежого прапора», продавці отримають більшу силу. Виходячи з прогнозу ціни Ethereum, такий прорив означатиме, що падіння продовжиться до $3100.

Графік цін Ethereum

Графік цін Ethereum Фото: Tradingview

Наявність сигналу на купівлю від індикатора ковзної середньої дивергенції (MACD) може позитивно змінити технічний прогноз і навіть спонукати трейдерів додавати його до своїх ордерів на купівлю.

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За матеріалами coingape.com.

Рубрики: BitcoinАналітикаКриптовалютиСвітНовини
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