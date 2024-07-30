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Mt. Gox готується до фінальних виплат кредиторам: як реагує Біткоїн

30.07.2024 17:10
Дарія Шуть
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Після розподілення криптовалюти між клієнтами Mt. Gox ведмежий тиск може посилитися ще більше, що викликає занепокоєння трейдерів та інших учасників крипторинку

Mt. Gox готується до фінальних виплат кредиторам: як реагує Біткоїн

Фото: freepik.com

Збанкрутіла криптовалютна біржа Mt. Gox готується розподілити кредиторам біткоїни на суму $5,35 млрд, проводячи тестові транзакції.

Згідно з даними Arkham Intelligence, адреса Mt.Gox (12Rgp) переказала 0,02 BTC вартістю $1350 на іншу адресу, яка починається з 1Adb. Подібним чином ця ж адреса також переказала 0,0001 BTC на адресу, яка починається з bc1q.

Це свідчить про те, що Mt.Gox проводить тестові перекази перед тим, як виплатити клієнтам решту 80 128 BTC.

За останні два тижні Mt. Gox перерахувала перший транш біткоїнів кредиторам на Kraken і Bitstamp. Минулого тижня колишні клієнти зіткнулися з деякими проблемами зняття коштів, однак наразі вони в основному вирішені.

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Так, після майже 10 років очікування з моменту припинення існування біржі Mt.Gox готова завершити процес розподілом кредиторів. Поточний розподіл може стати останньою главою великого нависання криптоіндустрії протягом майже десятиліття, таким чином даючи індустрії свого роду психологічне полегшення.

З іншого боку, кредитори Mt. Gox також виявляють готовність тримати свої BTC з діамантовими руками. Попри волатильність, ціна Біткоїна зуміла ефективно поглинути значну частину тиску продажів.

Однак напередодні BTC знову потрапив під тиск продажів. На момент публікації ціна Біткоїна впала більш ніж на 4%, опустившись нижче рівня $66 700.

Ще однією причиною падіння вартості BTC є переведення урядом США 29 800 BTC із Silk Road. Ця подія сталася наступного дня після того, як колишній президент США Дональд Трамп оголосив про наміри зробити Біткоїн стратегічним резервом США.

Нагадаємо, що вчора ціна Біткоїна впритул наблизилась до рівня $70 000.

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За матеріалами CoinGape

Рубрики: BitcoinГрошіКриптовалютиСвітНовини
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