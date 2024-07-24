Біткоїн під тиском через виплати Mt. Gox: ключові рівні для спостереження

Біткоїн опинився під тиском через розподіл Mt. Gox BTC серед кредиторів на криптовалютній біржі Kraken

Генеральний директор CryptoQuant Кі Янг Джу повідомив, що кредитори Mt. Gox отримали свої BTC на Kraken кілька годин тому. Однак, попри цей розподіл, на Kraken не спостерігається значного сплеску домінування погодинної спот-торгівлі або відтоку BTC. Джу зазначив, що ця початкова відсутність ринкових потрясінь є позитивним знаком для Біткоїна.

Згідно з останніми даними Arkham Intelligence, Mt. Gox переказала 37 477 BTC на загальну суму $2,5 млрд. Починаючи з 5 липня, Mt. Gox перевела 52 549 BTC ($3,31 млрд) на Bitstamp, Kraken і Bitbank для погашення заборгованості.

На тлі сьогоднішньої корекції ціна Біткоїна опустилася нижче середньої ціни купівлі в $66,5 тис. для власників, які тримали BTC протягом 1-3 місяців. На думку CryptoQuant, оскільки BTC пробиває цей важливий рівень підтримки, увага повинна зміститися до діапазону середньої ціни купівлі для власників з 3-6 місячним терміном володіння в $63,6 тис.

Крім того, спотові біткоїн-ETF побачили перший відтік після 12 днів притоку поспіль. У вівторок, 23 липня, чистий відтік зі спотових BTC ETF склав $78 млн.

Кількість депозитних BTC-адрес зменшується

Ончейн-дані від CryptoQuant також показують, що загальна кількість депозитних адрес для BTC на всіх біржах суттєво зменшилася, досягнувши мінімуму у 250 000. Таке зменшення їх кількості підкреслює значні зміни в структурі зберігання біткоїнів серед інвесторів.

Зменшення загальної кількості адрес, готових продати біткоїни, свідчить про те, що більшість власників вважають за краще зберігати свої активи в очікуванні подальшого зростання ціни. Таким чином, ця поведінкова тенденція підкреслює зростаючу впевненість серед біткоїн-інвесторів.

Зменшення готовності продавати активи може призвести до скорочення загальної пропозиції біткоїнів на ринку. При стабільному або підвищеному попиті цей дефіцит може призвести до зростання цін, сигналізуючи про “бичачий” прогноз і вказуючи на очікування вищої вартості в майбутньому.

Хоча ціна BTC знову стикається з тиском продажу, аналітики відзначають, що вона повинна продовжувати триматися вище $65 000, щоб запобігти будь-якому серйозному відкату. З появою спотових Ethereum ETF буде цікаво подивитися, чи зміститься фокус уваги на Ethereum.

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За матеріалами coingape.com