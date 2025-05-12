Біткоїн перевищив $105 000: причини

Біткоїн у моменті перевищив поріг у $105 000 після того, як США і Китай домовилися про скасування торгових мит на товари один одного на 90 днів

Згідно зі спільною заявою, прорив у торговельних переговорах відбувся після марафонських переговорів, що тривали вихідними в Женеві (Швейцарія). США заявили, що тимчасово знизять мита на китайські товари з 145% до 30%.

З іншого боку, Китай погодився знизити мита на американські товари з 125% до 10%. Дві найбільші економіки світу також домовилися про створення «механізму для продовження обговорень економічних і торговельних відносин».

Ці обговорення будуть проводити віцепрем’єр Китаю Хе Ліфен, міністр фінансів США Скотт Бессент і торговий представник США Джеймісон Грір.

Ця заява стала ковтком свіжого повітря на тлі побоювань економічної рецесії. З моменту оприлюднення спільної заяви китайський юань і долар США почали зростати. Для ринку криптовалют це стало дуже необхідним поштовхом, який ще більше підштовхнув Біткоїн до максимумів, які були зафіксовані на початку року.

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На момент написання найбільша за ринковою капіталізацією криптовалюта подорожчала на 0,79% за останні 24 години. Зараз вона торгується на рівні $104 649.

Ринкова капіталізація Біткоїна зараз становить $2,07 трлн. Щоденний обсяг торгів BTC також різко зріс після стрибка ціни, збільшившись на 17,8% порівняно з попереднім днем. BTC перебуває в стані тривалого зростання з початку місяця, піднявшись на 25% за останні 30 днів.

Новини про тимчасове зниження тарифів між США і Китаєм вплинули не тільки на BTC, але й на інші основні монети, такі як Ethereum (ETH), Ripple (XRP) і Solana (SOL). Наразі Ethereum зріс більш ніж на 4%, майже досягнувши майже $2600. Тим часом XRP зріс на 2,85% до $2,42, а Solana підскочила на 1,15% — до $175,75.

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Джерело: Crypto.News.