Скільки втратять шорт-селлери, якщо Біткоїн досягне $110 000

Злет Біткоїна (BTC) вище психологічно важливої позначки в $100 000 поставив під загрозу значну кількість коротких позицій. Особливого удару шорт-селлери (short sellers) зазнають, якщо провідна цифрова валюта продовжить зростання та перевищить $110 000

Так, шорт-селлери (трейдери, які заробляють на падінні ціни активу) можуть втратити приблизно $1,19 млрд, якщо ціна Біткоїна підніметься вище $110 000, згідно з даними, які Finbold отримав 9 травня з платформи аналітики крипторинку CoinGlass.

Шорт-селлери під загрозою, адже ймовірність досягнення Біткоїном $110 000 висока

На момент написання матеріалу флагманська криптовалюта торгувалася в діапазоні $103 тис., показуючи добове зростання на 3,33%.

Наразі здається, що ралі триватиме. Трейдери активно відкривають спекулятивні позиції, оскільки відкритий інтерес (open interest) до Біткоїна досяг тримісячного максимуму і може незабаром сягнути максимуму з початку року.

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Аналітики зазначають, що шорт-селлери вже втратили приблизно $2,17 млрд через зростання BTC вище $100 000.

З огляду на те, що частка біткоїн-холдерів, які знаходяться у збитковому становищі, стабільно знижується, а кількість нових BTC-мільйонерів зростає, всі ознаки вказують на один висновок — зростання цифрового активу вище $110 000 тепер є питанням часу, а не можливості.

Нагадаємо, що у четвер Біткоїн (BTC) вперше з початку лютого перевищив позначку в $100 000, а вже у п’ятницю, 9 березня, його ціна злетіла у моменті до $104 тис. Така динаміка підкріплена широкомасштабною угодою між США та Великою Британією, що може свідчити про послаблення торговельної війни.

«Повернення до $100 000 — одна з найвражаючих перемог Біткоїна і нагадування про те, що купівля у моменти пікового страху — наприклад, лише місяць тому BTC зупинився біля $74 000 — може виявитися надзвичайно вигідною», — зазначив Антоні Тренчев, співзасновник платформи цифрової торгівлі активами Nexo.

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