Ціна Біткоїна перевищила $104 000 — що далі

У четвер Біткоїн (BTC) вперше з початку лютого перевищив позначку в $100 000, а вже у п’ятницю, 9 березня, його ціна злетіла у моменті до $104 тис. Така динаміка підкріплена широкомасштабною угодою між США та Великою Британією, що може свідчити про послаблення торговельної війни

Згідно з даними платформи CoinMarketCap, станом на момент написання матеріалу Біткоїн торгувався в межах $103 тис. Його ціна за останню добу зросла на 3,3%, за останні 7 днів — на понад 6,3%; ринкова капіталізація за тиждень збільшилась на 3,3%.

Нагадаємо, що у четвер президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосили про «проривну угоду» у сфері торгівлі. Згідно з домовленістю, США залишають чинним 10% тариф на британські товари, що імпортуються, натомість Британія погоджується знизити свої мита з 5,1% до 1,8% і надати ширший доступ для американських товарів.

Це перша подібна угода після того, як Трамп, повернувшись до Білого дому в січні, розпочав нову глобальну торговельну війну, запровадивши низку мит для партнерів.

«Повернення до $100 000 — одна з найвражаючих перемог Біткоїна і нагадування про те, що купівля у моменти пікового страху — наприклад, лише місяць тому BTC зупинився біля $74 000 — може виявитися надзвичайно вигідною», — зазначив Антоні Тренчев, співзасновник платформи цифрової торгівлі активами Nexo.

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За його словами, швидкість повернення до $100 000 на тлі відновлення апетиту до ризику свідчить про те, що $109 тис. і вище вже на горизонті — купівля з боку довгострокових інвесторів (які тримають актив щонайменше 155 днів) значною мірою перекриває продаж з боку короткострокових гравців.

Як зазначив експерт фінтех-компанії LMAX Group Джоела Крюгера, серед причин зростання Біткоїна — приплив коштів інституційних інвесторів до біржових фондів на основі Біткоїна, зниження геополітичної напруги та нові заходи Китаю зі стимулювання грошової політики.

Інший аналітик — Джеффрі Кендрік, керівник відділу цифрових активів Standard Chartered, у листі до клієнтів від 8 травня Кендрік вибачився за свій попередній прогноз, згідно з яким Bitcoin мав досягти історичного максимуму $120 000 у другому кварталі. Тепер він припускає, що ця оцінка могла бути «занадто низькою».

За словами Кендріка, позначка в $120 000 — цілком досяжна, оскільки ринкові умови знову змінилися. Він вважає, що головна криптовалюта до кінця 2025 року може зрости до $200 тис.

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Допоміжні матеріали: reuters.com, zycrypto.com, coinmarketcap.com.