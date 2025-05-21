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Біткоїн встановив новий історичний максимум — $109 728

21.05.2025 20:31
Ольга Деркач
Читати росiйською

Біткоїн стрімко підскочив до нового історичного максимуму (ATH) — його ціна злетіла понад $109,7 тис. після тимчасової торговельної угоди між Сполученими Штатами та Китаєм, яка зменшила макроекономічні ризики та посилила впевненість інвесторів

Біткоїн встановив новий історичний максимум — $109 728

Біткоїн встановив новий історичний максимум — $109 728 Фото: pexels.com, freepik.com

За даними CoinMarketCap, 21 травня Біткоїн досяг нової рекордної позначки — $109 728, піднявшись більш ніж на 26% за останній місяць. Цей стрибок відбувся через дев’ять днів після того, як Білий дім 12 травня оголосив про 90-денну торговельну угоду між США та Китаєм, тимчасово знизивши імпортні мита до 10% (з того часу монета стабільно рухається вгору, навіть зараз зберігаючи імпульс).

Призупинення тарифів та конструктивний тон переговорів усунули ризик «раптової ескалації», що суттєво вплинуло на готовність інвесторів до ризику — як на традиційних ринках, так і в криптосекторі, повідомила Cointelegraph головна аналітикиня криптоплатформи Nansen Орелі Бартер.

Біткоїн встановив новий історичний максимум — $109 728

Фото: coinmarketcap.com

Президент США Дональд Трамп із взаємними тарифами вважався головною макроекономічною загрозою для фондових ринків та крипторинку у 2025 році.

Біткоїн тимчасово впав до мінімуму року — $74 434 — 7 квітня, через п’ять днів після оголошення Трампом про взаємні імпортні мита. Це спровокувало паніку на світових ринках, а індекс S&P 500 втратив понад $5 трлн — найбільше падіння в історії.

Відновлення Біткоїна розпочалося 9 квітня — після того, як «День визволення» Трампа, за словами Міхаеля ван де Поппе (засновника MN Consultancy), ознаменував «пікову точку невизначеності» для ринку.

Біткоїн увійшов у травень з ідеальними умовами для зростання

На початку травня Біткоїн мав майже ідеальну ринкову картину, яку сформувало рідкісне поєднання геополітичної деескалації, сприятливих регуляторних сигналів та макроекономічного фону, заявив Джаг Кунер, керівник відділу деривативів біржі Bitfinex.

«Перемовини щодо припинення війни між росією та Україною зняли одну з головних причин геополітичної турбулентності останніх двох років», — зазначив Кунер у коментарі Cointelegraph.

Він додав, що замість очікуваного відтоку капіталу, — як це зазвичай буває під час зниження ризиків — нинішня деескалація навпаки спричинила ротацію в бік ризикових активів.

«Ми спостерігаємо, як капітал перетікає в BTC та волатильні технологічні акції, адже потреба в геополітичному хеджуванні зникає, а ліквідність залишається високою».

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Ротація капіталу, за його словами, свідчить про «дозрівання ринкового наративу» — Біткоїн більше не сприймається виключно як захист від ризиків, а дедалі частіше — як ризиковий актив, у який інвестори вкладають із упевненістю в періоди макростабільності.

19 травня Дональд Трамп у дописі в X повідомив, що «росія та Україна негайно розпочнуть перемовини щодо припинення вогню і, що важливіше, повного завершення війни», підсумувавши двогодинну розмову.

Водночас, застерігає Кунер, для подальшого зростання ціни до $114 000-120 000 необхідно, щоб фінансування залишалося нейтральним, а відкриті позиції стабільними. Поштовхом до такого ралі може стати будь-який регуляторний або макроекономічний тригер.

Інші аналітики прогнозують зростання Біткоїна до понад $130 000 ще до кінця 2025 року — на основі тісного зв’язку BTC із глобальною грошовою масою.

Головний криптоаналітик Real Vision Джеймі Кутс вважає, що збільшення обсягу фіатної маси може підштовхнути Біткоїн до $132 000, оскільки попит з боку інвесторів зростає на тлі знецінення традиційних валют.

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За матеріалами tradingview.com.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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