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2 дні про кращі CFO-практики: Що в програмі Форуму Фінансових Директорів України?

16.10.2024 14:10
Дарія Шуть
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Подія проходить щорічно з 1997 року і спрямована на розвиток бізнес-середовища країни, обговорення питань мікро- та макроекономіки, набуття нових знань та обмін досвідом

Ukrainian CFO Forum 2024

Ukrainian CFO Forum 2024. Фото: cfo.ua

Ukrainian CFO Forum — провідна платформа для CEO, CFO, CIO, керівників реального та фінансового секторів, успішних бізнесменів та інноваторів, де визначаються ключові фінансові тренди та формуються стратегії на майбутнє. Вже 22 роки форум залишається важливим майданчиком для діалогу між представниками ключових бізнесів. Це також зручна можливість для нетворкінгу та зміцнення партнерських відносин.

Цьогоріч темою форуму стала «Фінансування та інвестування у відбудову економіки України». Запрошені спікери поділяться експертними прогнозами та допоможуть знайти відповіді на актуальні питання.

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Понад 40 спікерів — представників провідних українських та міжнародних компаній — ПУМБ, Carlsberg, Фармак, DataGroup Volia Lifecell, Rozetka-EVO, Епіцентр К, Група компаній NOVA, ОККО, Innoware, Група МЕТІНВЕСТ, AB InBev Efes Ukraine, ФК «Дарниця», Boyden Ukraine, Louis Dreyfus Company, British American Tobacco Ukraine поділяться цінними інсайтами та проконсультують учасників щодо побудови ефективної фінансової стратегії.

«Сьогодні ми стоїмо перед вибором: адаптуватися до змін або сміливо впроваджувати інновації. Ukrainian CFO Forum — це платформа, де ми можемо спільно шукати рішення та об’єднувати зусилля для розвитку фінансового сектора України», — зазначає засновник форуму Андрій Кувшинов.

 

Більша частина програми — це виступи, присвячені тенденціям розвитку стратегій та інструментів фінансування та інвестування, новим стандартам управлінських практик, а також практичним кейсам успішної трансформації бізнесу.

Окрім того, будуть розглянуті нові фінансові технології, інноваційні підходи до підвищення ефективності ведення бізнесу та шляхи адаптації до нестабільних економічних умов.

Коли: 24-25 жовтня
Де: офлайн у Києві, а також онлайн

Для читачів PaySpace Magazine діють особливі умови участі. Скориставшись промокодом PAYS15SAVE, можна отримати знижку -15% на квитки.

Ознайомитись із повною програмою та спікерами Форуму можна за посиланням.

Нагадаємо, 14 листопада 2024 року Асоціація «ЄМА» проведе Open Finance & Payments Summit 2024 — першу міжнародну конференцію, присвячену впровадженню та роботі відкритого банкінгу в Україні, розвитку інновацій в платежах та фінансах. Титульний партнер конференції — компанія Mastercard.

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Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодіїБізнес
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