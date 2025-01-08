BlaBlaCar придбала сервіс автобусних перевезень Obilet

Французька компанія BlaBlaCar, глобальний лідер у сфері спільних поїздок, оголосила про завершення угоди з купівлі Obilet — одного з найвідоміших турецьких сервісів автобусних перевезень

Про це інформує AIN із посиланням на офіційний пресреліз BlaBlaCar.

Заснована у 2012 році, компанія Obilet співпрацює з понад 500 автобусними операторами, пропонуючи програмні рішення для продажу квитків та послуги в сегменті B2B. У 2024 році платформа реалізувала близько 45 мільйонів квитків на різні види транспорту у 50 країнах світу.

Після завершення угоди Obilet збереже свою операційну незалежність, а її засновники продовжать керувати компанією. Інші деталі угоди залишаються конфіденційними.

Генеральний директор і співзасновник BlaBlaCar Ніколя Брюссон наголосив, що компанія тривалий час слідкувала за досягненнями Obilet у цифровій трансформації турецького ринку автобусних перевезень. Він висловив упевненість, що інвестиції в Obilet сприятимуть розвитку сталої мобільності на ринках за межами Західної Європи.

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Придбання Obilet є важливим етапом у реалізації стратегії BlaBlaCar, яка спрямована на створення глобальної платформи для сталих подорожей наземним транспортом. Компанія вже інтегрує спільні поїздки на автомобілях, автобусах і залізничних перевезеннях, співпрацюючи з такими операторами, як Renfe та Iryo.

Сьогодні BlaBlaCar об’єднує 26 мільйонів активних користувачів у 21 країні. В Україні сервіс працює з 2014 року, дозволяючи водіям і пасажирам, що подорожують одним маршрутом, знаходити одне одного та розділяти витрати на поїздку. Окрім цього, BlaBlaCar співпрацює з більш ніж 4000 автобусними операторами та інтегрує залізничні перевезення до своєї екосистеми.

Нагадаємо, що Антимонопольний комітет України повідомив про виявлення ознак порушення конкурентного законодавства у діяльності ТОВ «І-ТРЕВЕЛС», яке управляє платформою BlaBlaCar. Регулятор вважає, що компанія могла зловживати своїм ринковим становищем. Товариство отримало два місяці для усунення зафіксованих порушень.

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