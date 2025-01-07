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Мережа АТБ збільшила виторг у 2024 році: на скільки

07.01.2025 19:40
Ольга Деркач
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Корпорація АТБ, найбільша мережа супермаркетів України, підвела підсумки роботи за 2024 рік, демонструючи впевнене зростання ключових показників

Мережа АТБ збільшила виторг у 2024 році: на скільки

Мережа АТБ збільшила виторг у 2024 році: на скільки Фото: unsplash.com, wikipedia.org

Про це у своєму дописі на Facebook повідомив директор зі зв’язків із громадськістю АТБ Сергій Демченко.

За попередніми підрахунками, товарообіг мережі за 2024 рік становив 248,3 млрд грн, що на 15%, або на 32,6 млрд, більше порівняно з 2023 роком. Також корпорація сплатила рекордну суму податків — 30,7 млрд грн, що на 22% більше, ніж роком раніше.

Розвиток мережі

Протягом року відкрито 47 нових магазинів та реконструйовано ще 11. Загальна кількість торгових об’єктів мережі на початок 2025 року становить 1 257 магазинів. Компанія створила понад 3,5 тисяч нових робочих місць, збільшивши кількість працівників до 56 тисяч осіб.

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Інвестиції

АТБ інвестувала 15 млрд грн (на 25%, або на 3 млрд грн більше, ніж у 2023 році), зосереджуючись на енергетичній безпеці, екології та цифрових технологіях:

  • Енергетика: 98% магазинів мережі обладнано генераторами, а 40 магазинів – сонячними електростанціями; ще 180 магазинів на стадії облаштування.
  • Екологія: у 2024 році зібрано та передано на переробку в ЄС 213 тонн батарейок, а інвестиції у багаторазову тару склали 185 млн грн.
  • Інновації: запущено мобільний додаток «АТБ 2.0» та сервіси «Гаманець АТБ» і «Е-чек».

На підтримку українських захисників компанія спрямувала понад 2 млрд грн, продовжуючи відігравати активну роль у зміцненні обороноздатності країни.

«Дякую всій нашій команді за вашу енергію та відданість справі! Дякую нашим партнерам та покупцям за довіру, яка мотивує нас рухатись уперед та надихає на нові звершення», — написав Демченко.

Нагадаємо, що співвласник АТБ за 1,9 млрд грн купить конфіскований у росіян завод. Всі отримані від приватизації виробника газобетонних виробів «Аерок» кошти будуть направлені до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

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Рубрики: ГрошіКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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