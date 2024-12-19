close-btn
PaySpaceMagazine

Співвласник АТБ за 1,9 млрд грн купить конфіскований у росіян завод

19.12.2024 19:40
Дарія Шуть
Читати росiйською

Всі отримані від приватизації виробника газобетонних виробів «Аерок» кошти будуть направлені до фонду ліквідації наслідків збройної агресії

Співвласник АТБ за 1,9 млрд грн купить конфіскований у росіян завод

Фото: freepik.com

Фонд державного майна провів аукціон з продажу націоналізованого ТОВ «Аерок», яке раніше належало росіянам. Про це йдеться у повідомленні пресслужби ФДМУ.

Згідно з даними на Prozorro.Продажі, переможцем із пропозицією в 1,89 млрд грн стало ТОВ «Трайдент Геоінвест Україна» групи BGV Геннадія Буткевича, співзасновника АТБ. Також за право власності на об’єкт змагалися ТОВ «ПІК» (1,61 млрд грн) і ТОВ «ДК БЦ1» групи Dragon Capital Томаша Фіали (1,54 млрд грн).

Під час аукціону вартість ТОВ «Аерок» зросла майже у два рази – зі стартової ціни в 965 млн до переможної в 1,89 млрд грн, яку запропонувала компанія Буткевича.

Цікаве по темі: Співвласник АТБ побудує міні-ТЕЦ на заході України

Договір купівлі-продажу підписується тільки після сплати переможцем вартості лота. На це він має 30 робочих днів від дня завершення торгів. Всі кошти з продажу будуть спрямовані до фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф.

За умовами продажу, покупець зобов’язаний:

  • зберегти основні види діяльності товариства;
  • погасити протягом пів року борги із зарплати та перед бюджетом, а також прострочену кредиторську заборгованість;
  • не допустити звільнення працівників протягом шести місяців від дати переходу до нього права власності.

Станом на кінець червня загальна сума боргів ТОВ «Аерок» становила понад 110,8 млн грн. Завод має виробничі потужності у Київській та Львівській областях. ТОВ «Аерок» через «Групу ЛСР» (рф) належало підсанкційному російському олігарху Андрію Молчанову та було конфісковане у 2022 році.

Нагадаємо, компанія BGV Development, що належить Геннадію Буткевичу, співвласнику мережі АТБ, розпочала будівництво свого першого торговельного центру в Житомирі.

Уже на початку 2025 року планується введення в експлуатацію першого об’єкта, розташованого на вулиці Отаманів Соколовських, 1. Торговельний центр матиме загальну площу 3800 квадратних метрів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Картки monobank тепер можна безкоштовно поповнити у відділеннях Укрпошти

Як помилка коштувала криптоінвестору $25 млн

NovaPay почала випускати бізнес-картки для ФОПів

Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
google news
Новини по темі
Mastercard викупить акції на $12 млрд 19.12.2024

Mastercard викупить акції на $12 млрд
НБУ виявив у двох фінкомпаній зв'язки з Росією 19.12.2024

НБУ виявив у двох фінкомпаній зв'язки з Росією
Bolt став резидентом Дія.City United 19.12.2024

Bolt став резидентом Дія.City United
GlobalLogic оголосила про партнерство з Nokia 19.12.2024

GlobalLogic оголосила про партнерство з Nokia
Ще низка банків та фінкомпаній долучились до меморандуму про обмеження переказів 19.12.2024

Ще низка банків та фінкомпаній долучились до меморандуму про обмеження переказів
WhiteBIT запустила функцію QuickSend для миттєвих транзакцій 18.12.2024

WhiteBIT запустила функцію QuickSend для миттєвих транзакцій
Вибір редакції
Всі
Хто стоїть за розвитком фінтеху в Україні: знайомство з лідерами галузі
ТОП статей 19.12.2024

Хто стоїть за розвитком фінтеху в Україні: знайомство з лідерами галузі

 PaySpace Magazine Awards 2024: час голосувати за найкращих
ТОП статей 17.12.2024

PaySpace Magazine Awards 2024: час голосувати за найкращих
Останні новини
Сьогодні  20:20

Mastercard викупить акції на $12 млрд

 Сьогодні  20:06

Онлайн-продажі 2025: які тренди будуть присутні на ринку

 Сьогодні  19:40

Співвласник АТБ за 1,9 млрд грн купить конфіскований у росіян завод

 Сьогодні  19:00

Стейблкоїни, що відповідають MiCA, домінують у Європі — дослідження

 Сьогодні  18:10

НБУ виявив у двох фінкомпаній зв'язки з Росією

 Сьогодні  17:20

У застосунку Армія+ з'явилися рапорти для повернення на службу після СЗЧ

 Сьогодні  16:30

В Україні відкрили другий у світі Global Government Technology Centre

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber