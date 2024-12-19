Співвласник АТБ за 1,9 млрд грн купить конфіскований у росіян завод

Всі отримані від приватизації виробника газобетонних виробів «Аерок» кошти будуть направлені до фонду ліквідації наслідків збройної агресії

Фонд державного майна провів аукціон з продажу націоналізованого ТОВ «Аерок», яке раніше належало росіянам. Про це йдеться у повідомленні пресслужби ФДМУ.

Згідно з даними на Prozorro.Продажі, переможцем із пропозицією в 1,89 млрд грн стало ТОВ «Трайдент Геоінвест Україна» групи BGV Геннадія Буткевича, співзасновника АТБ. Також за право власності на об’єкт змагалися ТОВ «ПІК» (1,61 млрд грн) і ТОВ «ДК БЦ1» групи Dragon Capital Томаша Фіали (1,54 млрд грн).

Під час аукціону вартість ТОВ «Аерок» зросла майже у два рази – зі стартової ціни в 965 млн до переможної в 1,89 млрд грн, яку запропонувала компанія Буткевича.

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Договір купівлі-продажу підписується тільки після сплати переможцем вартості лота. На це він має 30 робочих днів від дня завершення торгів. Всі кошти з продажу будуть спрямовані до фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф.

За умовами продажу, покупець зобов’язаний:

зберегти основні види діяльності товариства;

погасити протягом пів року борги із зарплати та перед бюджетом, а також прострочену кредиторську заборгованість;

не допустити звільнення працівників протягом шести місяців від дати переходу до нього права власності.

Станом на кінець червня загальна сума боргів ТОВ «Аерок» становила понад 110,8 млн грн. Завод має виробничі потужності у Київській та Львівській областях. ТОВ «Аерок» через «Групу ЛСР» (рф) належало підсанкційному російському олігарху Андрію Молчанову та було конфісковане у 2022 році.

Нагадаємо, компанія BGV Development, що належить Геннадію Буткевичу, співвласнику мережі АТБ, розпочала будівництво свого першого торговельного центру в Житомирі.

Уже на початку 2025 року планується введення в експлуатацію першого об’єкта, розташованого на вулиці Отаманів Соколовських, 1. Торговельний центр матиме загальну площу 3800 квадратних метрів.

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