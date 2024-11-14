Співвласник АТБ будує торговельний центр

BGV Development, компанія, що належить Геннадію Буткевичу, співвласнику мережі АТБ, розпочала будівництво свого першого торговельного центру в Житомирі

У планах компанії – створення мережі невеликих ТЦ у різних регіонах України, про це повідомляє Forbes.

Уже на початку 2025 року планується введення в експлуатацію першого об’єкта, розташованого на вулиці Отаманів Соколовських, 1. Торговельний центр матиме загальну площу 3800 квадратних метрів.

«Компанія наразі веде переговори з низкою міжнародних та українських компаній для відкриття магазинів у новому ТЦ», — йдеться у заяві пресслужби BGV Development.

BGV Development розпочинає розвиток нового формату з торгового центру в Житомирі. За інформацією пресслужби компанії, Геннадій Буткевич планує створити мережу районних та приміських невеликих торгових комплексів.

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Крім того Геннадій Буткевич розпочав будівництво котеджного містечка Equides Villas у селі Лісники на Київщині. Загальна площа житлової забудови становить 5312 квадратних метрів. Проєкт передбачає зведення 51 заміської вілли, які будуть пропонуватися покупцям з готовим ремонтом та меблями.

Компанія BGV Development, яка реалізує девелоперські проєкти групи BGV Development під керівництвом Геннадія Буткевича, була заснована у червні 2024 року.

У 2023 році Буткевич здійснив інвестиції в будівництво житлового масиву в Житомирі та зведення нового стадіону.

«Компанія націлена власним коштом розвивати спортивну та рекреаційну інфраструктуру в області», – йшлося у пресрелізі BGV.

На початку жовтня 2024 року компанії BGV Group Management і Saga Development уклали угоду про стратегічне партнерство.

«Розпочинаємо його з проєкту Boston Creative House», — сказав CEO Saga Development Андрій Вавриш.

Нагадаємо, що найбільший український ритейлер АТБ-маркет запустив четверту власну торговельну марку «День у День» з нагоди 31-ї річниці компанії. В ціновій лінійці нова марка «День у День» розмістилася між бюджетним брендом «Розумний вибір» і торговою маркою «Своя лінія», що пропонує товари сегмента середній плюс. Преміальний сегмент товарів у магазинах найбільшої вітчизняної торговельної мережі представлений ТМ «De Luxe Foods & Goods Selected».

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