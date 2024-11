Як помилка коштувала криптоінвестору $25 млн

Криптовалютний інвестор допустив незначну помилку під час переказу токенів (Renzo Restaked ETH), зазначивши неправильну адресу, і втратив через це $25 мільйонів

Як повідомляє Cointelegraph, криптотрейдер, відомий під псевдонімом qklpjeth, нещодавно повідомив про значні фінансові втрати через просту помилку. Він мав намір надіслати активи (7912 ezETH) на платформу ліквідного повторного стейкінгу під назвою Renzo, але помилився адресою. Вартість токенів на той момент становила понад $25 млн. Ця помилка призвела до того, що кошти були заблоковані та недоступні.

Інвестор пояснив, що помилка сталася через копіювання неправильної адреси, що призвело до такої ситуації.

Незважаючи на те, що інцидент стався майже п’ять місяців тому, qklpjeth лише 10 листопада звернувся за допомогою до «білих хакерів» на платформі X, після того, як традиційні методи відновлення виявилися безуспішними. Інвестор сподівається, що хтось може виявити вразливість смарт-контракту, яка дозволить повернути втрачені кошти. Криптовалютна спільнота відреагувала на це, запропонувавши звернутися до протоколу Renzo, щоб модифікувати їхній токен-контракт. Однак, qklpjeth вже зв’язався з Renzo, який не зміг допомогти через регуляторні обмеження.

