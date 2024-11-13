Як помилка коштувала криптоінвестору $25 млн

Криптовалютний інвестор допустив незначну помилку під час переказу токенів (Renzo Restaked ETH), зазначивши неправильну адресу, і втратив через це $25 мільйонів

Як повідомляє Cointelegraph, криптотрейдер, відомий під псевдонімом qklpjeth, нещодавно повідомив про значні фінансові втрати через просту помилку. Він мав намір надіслати активи (7912 ezETH) на платформу ліквідного повторного стейкінгу під назвою Renzo, але помилився адресою. Вартість токенів на той момент становила понад $25 млн. Ця помилка призвела до того, що кошти були заблоковані та недоступні.

Інвестор пояснив, що помилка сталася через копіювання неправильної адреси, що призвело до такої ситуації.

Незважаючи на те, що інцидент стався майже п’ять місяців тому, qklpjeth лише 10 листопада звернувся за допомогою до «білих хакерів» на платформі X, після того, як традиційні методи відновлення виявилися безуспішними. Інвестор сподівається, що хтось може виявити вразливість смарт-контракту, яка дозволить повернути втрачені кошти. Криптовалютна спільнота відреагувала на це, запропонувавши звернутися до протоколу Renzo, щоб модифікувати їхній токен-контракт. Однак, qklpjeth вже зв’язався з Renzo, який не зміг допомогти через регуляторні обмеження.

Urgent Request for Help! To all skilled hackers and white hats out there: I’ve lost a significant sum of funds in a contract and urgently need help recovering it. If you can successfully retrieve the funds, I’ll immediately offer a 10% reward, which is approximately $2.5 million… — 我有一个狗王梦 (@qklpjeth) November 10, 2024

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«Термінове прохання про допомогу! До всіх досвідчених хакерів та спеціалістів з кібербезпеки: я втратив значну суму коштів за контрактом і терміново потребую допомоги у їх відновленні. Якщо ви зможете успішно повернути кошти, я негайно запропоную винагороду в розмірі 10%, що становить приблизно $2,5 млн…», — йдеться у повідомленні інвестора.

Гаррісон Селецький, директор з розвитку бізнесу SPACE ID, прокоментував цей інцидент, назвавши його «тривожним дзвінком» для криптоіндустрії, який змусить її покращити користувацький досвід. Він наголосив на необхідності створення кращих систем для запобігання таких дорогих помилок, підкресливши, що прості помилки, такі як копіювання і вставка неправильних адрес, не повинні призводити до величезних фінансових втрат.

Селецький зазначив, що для масового впровадження криптовалют користувачі повинні відчувати себе захищеними у своїх транзакціях, не боячись втратити активи через дрібниці. Він підкреслив, що ці зміни критичні та мають вирішальне значення для зростання та прийняття індустрії.

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