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Віталік Бутерін зустрівся с Чанпеном Чжао: навіщо

13.11.2024 16:20
Олеся Крамаренко
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Колишній генеральний директор Binance і співзасновник Ethereum були помічені разом на заході DeSci в Таїланді

Віталік Бутерін зустрівся с Чанпеном Чжао: навіщо

Фото: binance.com, freepik.com, youtube.com

Співзасновник і колишній генеральний директор біржі Binance Чанпен Чжао (широко відомий криптовалютній спільноті як CZ) опублікував фото, на якому коментатори помітили творця Ethereum Віталіка Бутеріна. CZ написав у X, що зараз він перебуває «на невеликому зібранні підприємців DeSci, організованому Labs». На фото Віталік Бутерін стоїть спиною до камери й виглядає так, ніби він занурений у роздуми.

Коли один з коментаторів запитав про «чувака», який не звертає уваги на селфі Чанпена, Чжао підтвердив, що це був Бутерін: «Віталік. Хаха. Недовго довелося його впізнавати».

У коментарях криптоспільнота дуже зраділа, побачивши двох велетнів криптопростору разом в одній кімнаті. DeSci розшифровується як «децентралізована наука» (слідуючи сучасній тенденції, коли префікс «де», що означає «децентралізований», додається до будь-якої великої сфери), однак CZ не поділився жодними подробицями щодо того, про що йдеться на цьому заході та що вони з Віталіком там «вивчають».

Здається, ця подія зараз відбувається в Таїланді. Схоже, це те, чим CZ став займатися останнім часом після того, як його нещодавно випустили з в’язниці, де він відбув чотиримісячний термін за звинуваченням у порушенні законів США про безпеку та боротьбу з відмиванням грошей.

Ці звинувачення змусили Binance виплатити величезний штраф у розмірі декількох мільярдів доларів Міністерству юстиції США (DOJ), а Чанпен був змушений піти з посади генерального директора компанії.

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За матеріалами U.Today

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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