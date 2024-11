Віталік Бутерін зустрівся с Чанпеном Чжао: навіщо

Колишній генеральний директор Binance і співзасновник Ethereum були помічені разом на заході DeSci в Таїланді

Співзасновник і колишній генеральний директор біржі Binance Чанпен Чжао (широко відомий криптовалютній спільноті як CZ) опублікував фото, на якому коментатори помітили творця Ethereum Віталіка Бутеріна. CZ написав у X, що зараз він перебуває «на невеликому зібранні підприємців DeSci, організованому Labs». На фото Віталік Бутерін стоїть спиною до камери й виглядає так, ніби він занурений у роздуми.

Learning at a small gathering of DeSci entrepreneurs organized by Labs. pic.twitter.com/ebiaI0uRoJ

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) November 13, 2024