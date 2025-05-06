Globaldev Group придбала українську ІТ-компанію IDAP Group

Міжнародна ІТ-компанія Globaldev Group придбала українського розробника мобільних і вебзастосунків IDAP Group, який співпрацює з такими брендами, як Coca-Cola та Mitsubishi

Про це Forbes Ukraine повідомила пресслужба Mergewave Capital, що представляла інтереси Globaldev Group під час угоди.

Як зазначив генеральний директор Globaldev Group Дрор Хаар, нове придбання дозволить компанії зміцнити позиції у сфері мобільної розробки та гармонійно доповнити вже наявні компетенції у веброзробці, аналізі даних та штучному інтелекті.

Це вже третя інвестиція Globaldev Group в український ІТ-сектор з початку повномасштабного вторгнення рф.

За словами інвестиційного директора Mergewave Capital Артема Миргородського, угода була укладена надзвичайно оперативно — всього за три місяці, включаючи етап due diligence. Оцінювання компанії проводили за ринковим мультиплікатором EBITDA, а структура угоди передбачає поступову інтеграцію IDAP до складу Globaldev Group з повним викупом активів протягом року.

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Компанія IDAP Group була заснована у 2013 році. Її офіси розташовані в Києві та Кривому Розі. Основна спеціалізація — розробка мобільних і вебрішень для секторів охорони здоров’я, фінансів, логістики та медіа. Команда налічує близько 100 спеціалістів, а один із ключових напрямів — iOS-розробка.

Globaldev Group, що працює на ринку з 2009 року, надає повний спектр послуг із розробки програмного забезпечення: від інженерії та дизайну до підтримки, реінжинірингу та створення індивідуальних рішень. У компанії працює понад 450 фахівців.

З 2021 року Globaldev Group вже інтегрувала чотири українські ІТ-компанії — Х1 Group, Skywell, Steelkiwi та Worknest. Наразі вона має технологічні хаби в кількох українських містах (Київ, Харків, Вінниця, Одеса), а також у Португалії та Польщі, активно використовуючи віддалений формат співпраці.

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