close-btn
PaySpaceMagazine

Globaldev Group придбала українську ІТ-компанію IDAP Group

06.05.2025 21:00
Микола Деркач
Читати росiйською

Міжнародна ІТ-компанія Globaldev Group придбала українського розробника мобільних і вебзастосунків IDAP Group, який співпрацює з такими брендами, як Coca-Cola та Mitsubishi

Globaldev Group придбала українську ІТ-компанію IDAP Group

Globaldev Group придбала українську ІТ-компанію IDAP Group Фото: freepik.com

Про це Forbes Ukraine повідомила пресслужба Mergewave Capital, що представляла інтереси Globaldev Group під час угоди.

Як зазначив генеральний директор Globaldev Group Дрор Хаар, нове придбання дозволить компанії зміцнити позиції у сфері мобільної розробки та гармонійно доповнити вже наявні компетенції у веброзробці, аналізі даних та штучному інтелекті.

Це вже третя інвестиція Globaldev Group в український ІТ-сектор з початку повномасштабного вторгнення рф.

За словами інвестиційного директора Mergewave Capital Артема Миргородського, угода була укладена надзвичайно оперативно — всього за три місяці, включаючи етап due diligence. Оцінювання компанії проводили за ринковим мультиплікатором EBITDA, а структура угоди передбачає поступову інтеграцію IDAP до складу Globaldev Group з повним викупом активів протягом року.

Читайте також: Резидент Дія.City Quantum Systems отримав €160 млн інвестицій та став єдинорогом

Компанія IDAP Group була заснована у 2013 році. Її офіси розташовані в Києві та Кривому Розі. Основна спеціалізація — розробка мобільних і вебрішень для секторів охорони здоров’я, фінансів, логістики та медіа. Команда налічує близько 100 спеціалістів, а один із ключових напрямів — iOS-розробка.

Globaldev Group, що працює на ринку з 2009 року, надає повний спектр послуг із розробки програмного забезпечення: від інженерії та дизайну до підтримки, реінжинірингу та створення індивідуальних рішень. У компанії працює понад 450 фахівців.

З 2021 року Globaldev Group вже інтегрувала чотири українські ІТ-компанії — Х1 Group, Skywell, Steelkiwi та Worknest. Наразі вона має технологічні хаби в кількох українських містах (Київ, Харків, Вінниця, Одеса), а також у Португалії та Польщі, активно використовуючи віддалений формат співпраці.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Хто з резидентів Дія.City сплатив найбільше податків

Понад 200 компаній покинули проєкт Дія.City

Український стартап-єдиноріг Grammarly став резидентом Дія.City

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
google news
Новини по темі
OpenAI купить відомий стартап Windsurf за $3 млрд 06.05.2025

OpenAI купить відомий стартап Windsurf за $3 млрд
Українська мережа виходить на ринок однієї з країн ЄС 06.05.2025

Українська мережа виходить на ринок однієї з країн ЄС
Резидент Дія.City Quantum Systems отримав €160 млн інвестицій та став єдинорогом 06.05.2025

Резидент Дія.City Quantum Systems отримав €160 млн інвестицій та став єдинорогом
Скільки заробляють приватні медичні заклади України — YC.Market 06.05.2025

Скільки заробляють приватні медичні заклади України — YC.Market
Megogo Books запускає доставку книг в 15 країн Європи 02.05.2025

Megogo Books запускає доставку книг в 15 країн Європи
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2025 — аналітика 02.05.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2025 — аналітика
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2025 — аналітика
ТОП статей 02.05.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2025 — аналітика

 Регулювання та оподаткування віртуальних активів в Україні: огляд законопроєкту
ТОП статей 25.04.2025

Регулювання та оподаткування віртуальних активів в Україні: огляд законопроєкту
Останні новини
Сьогодні  21:00

Globaldev Group придбала українську ІТ-компанію IDAP Group

 Сьогодні  20:20

Apple вперше за 2 роки розмістила облігації

 Сьогодні  19:40

OpenAI купить відомий стартап Windsurf за $3 млрд

 Сьогодні  18:20

Скільки б ви заробили, інвестувавши $1000 у золото на початку року

 Сьогодні  17:40

Українська мережа виходить на ринок однієї з країн ЄС

 Сьогодні  17:00

Якою буде ціна Біткоїна, якщо золото досягне $5000

 Сьогодні  16:20

Резидент Дія.City Quantum Systems отримав €160 млн інвестицій та став єдинорогом

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber