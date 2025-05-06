Резидент Дія.City Quantum Systems отримав €160 млн інвестицій та став єдинорогом

Компанія залучила €160 мільйонів у раунді Series C. А загальна сума інвестицій у проєкт становить €310 мільйонів. Завдяки цьому стартап став єдинорогом — на сьогодні його капіталізація перевищила $1 мільярд

Про це повідомив Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України.

За його словами, залучені кошти підуть на:

дослідження та розробку безпілотних ШІ-систем;

розширення виробництва;

збільшення присутності в Європі, Америці та Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Німецький стартап Quantum Systems активно розвивається і в Україні. Минулого року вони запустили виробництво безпілотників тут. А їхні дрони допомагають нам у війні ще з травня 2022 року.

«З 2023 року компанія — резидент Дія.City. Резидентство у просторі дає змогу іноземним компаніям локалізуватися в Україні та створює можливості для побудови тут виробництва й налагодження стабільної роботи. При цьому Дія.Сity надає пільгові податкові умови резидентам та інструменти розбудови прозорої корпоративної структури. Вітаю Quantum Systems із новим рівнем розвитку. Так тримати!», — написав Федоров у Telegram.

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Раніше ми також писали, що з початку впровадження Дія.City до реєстру було включено 1 971 компанію. Станом на 1 квітня 2025 року в реєстрі резидентів Дія.City перебувало 1 695 юридичних осіб.

У І кварталі 2025 року резиденти Дія.City сплатили до бюджету 7,1 млрд грн (без ЄСВ) (зокрема платники на особливих умовах (ПнВК) — 3,5 млрд грн), з них:

податок на прибуток — 1,4 млрд грн (у тому числі ПнВК 0,5 млрд грн);

податок на додану вартість — 2,3 млрд грн (у тому числі ПнВК 1,3 млрд грн);

податок і збір на доходи фізичних осіб — 3,3 млрд грн (у тому числі ПнВК 1,8 млрд грн).

Нагадаємо, що Федоров анонсував платформу для венчурних інвестицій у стартапи — Дія.City Invest.

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