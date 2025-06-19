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MakeUp запустив нову платформу: що там є

19.06.2025 11:40
Ольга Деркач
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Найбільший інтернет-магазин косметики та парфумерії MakeUp розширює свою екосистему послуг

MakeUp запустив нову платформу: що там є

MakeUp запустив нову платформу: що там є Фото: chatgpt.com

Як пише Forbes, у червні 2025 року компанія представила новий продукт — MakeUp Hub, сервіс для пошуку салонів краси та запису до майстрів. На створення платформи вже спрямовано понад €500 000.

Новий хаб має об’єднати два ключові напрямки — продаж товарів і доступ до б’юті-послуг — в єдину точку входу для клієнтів.

Пілотний запуск відбувся у Києві, де команда протестувала сервіс, зібрала початкову базу майстрів і перевірила їхню якість. Тепер MakeUp Hub відкритий для користувачів по всій Україні, повідомила PR & Marketing директорка компанії Ольга Кузнєцова.

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За її словами, ідея платформи базується на міжнародному досвіді: зокрема, в Польщі вже працює схожий сервіс Booksy, який дозволяє онлайн знаходити салони та бронювати послуги. Українська ж версія розроблялася понад рік внутрішньою командою MakeUp. Інвестиції охоплюють технологічну складову, партнерські інтеграції та перевірку виконавців.

«Після наповнення бази додамо пошук за геолокацією та онлайн-запис, а далі – просування порталу по країні», — зазначає Кузнєцова.

На старті до MakeUp Hub долучилися дев’ять салонів та сім незалежних майстрів. Партнери отримують доступ до потенційної аудиторії в 9 мільйонів користувачів — саме така база клієнтів інтернет-магазину MakeUp. Участь у проєкті наразі безкоштовна.

Монетизацію платформи планують запускати пізніше — через платні опції для бізнесу, зокрема рекламні блоки та просування профілів у межах сервісу.

Нагадаємо, що Міністерство економіки України продовжує розвивати онлайн-платформу «Пульс» для збору відгуку від бізнесу про взаємодію з державою.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїБізнес
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