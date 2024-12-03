На платформі е-Ветеран зʼявилася нова послуга

Відтепер на платформі е-Ветеран можна подати заяву до фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб

Ця послуга значно полегшить доступ до необхідної допомоги та підтримки, сприятиме ефективнішій реалізації заходів підтримки, а також покращить взаємодію між ветеранами війни, демобілізованими особами та фахівцями, які здійснюють їх супровід, йдеться в пресрелізі Уряду.

«Наразі до роботи приступили 559 фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у всіх регіонах країни. З наступного року кількість фахівців збільшиться. Для ефективної роботи фахівців із супроводу було розроблено онлайн заяву щодо отримання заходів з підтримки, яку заповнює ветеран війни або інша особа, яка має право на послугу. Створено електронний кабінет фахівця для опрацювання таких заяв та надання заходів з підтримки. Мінветеранів поступово цифровізує послуги та сервіси для ветеранів не тільки на національному рівні, а й на рівні областей, районів та громад», — зазначила міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

Цікаве по темі: Укрзалізниця запустила сайт для ветеранів та ветеранок на залізниці

Подати заяву на отримання заходів з підтримки можуть:

ветерани війни;

демобілізовані особи;

члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

члени сім’ї загиблого (померлого) Захисника і загиблої (померлої) Захисниці України;

постраждалі учасники Революції Гідності, члени їхньої сім’ї;

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

члени сімʼї осіб, які зникли безвісти за особливих обставин під час проходження військової служби (в тому числі члени сімей полонених).

Після подання заяви фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб зв’яжеться із заявником, надасть інформаційну підтримку та консультації з питань отримання статусів, пільг, послуг, реабілітації, працевлаштування, започаткування власної справи та інших важливих аспектів.

Нагадаємо, що у Міноборони анонсували застосунок Ветеран+. Крім того Міністерство оборони разом із громадами працює над великим проєктом «Безбар’єрність», щоб ветерани мали рівні можливості без фізичних, соціальних чи інформаційних барʼєрів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

ЄЦБ опублікував звіт про хід роботи над цифровим євро

НБУ оновив критерії ризику фінкомпаній: що змінилось

5 перспективних мемкоїнів грудня