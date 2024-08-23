У Міноборони анонсували застосунок Ветеран+

В Україні скоро зʼявиться застосунок Ветеран+, над його розробкою вже працюють

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров під час виступу на VII Міжнародному ветеранському форумі.

«Ми перевели військовий облік країни в цифру, запустивши лінійку інноваційних рішень — застосунки Резерв+ та Армія+, які зменшили паперову бюрократію, — пише Умєров . — Наступний крок — застосунок Ветеран+. Сервіс з надання державою послуг ветеранам уже в роботі. Завдяки ветеранам наша держава стоїть міцно у боротьбі за свою свободу».

Крім того, він також розповів, що Міністерство оборони разом із громадами працює над великим проєктом «Безбар’єрність», щоб ветерани мали рівні можливості без фізичних, соціальних чи інформаційних барʼєрів.

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«Подякував нашим ветеранам – вони наша гордість і сила. Розповів про важливі ініціативи, які вже втілюються задля підтримки наших захисників, — пише Умєров. — Ми активно залучаємо досвід країн G7 та G20, щоб покращити програми реабілітації. Уже працює Управління психологічної підтримки, яке займається реінтеграцією звільнених з полону воїнів. Запускаємо інфраструктурні проєкти».

Одним із таких проєктів є реконструкція лікарень протягом двох найближчих років у 12 містах.

«Разом ми будуємо майбутнє, де кожен ветеран відчує вдячність і турботу держави», — додав Умєров.

Нагадаємо, що у Міноборони анонсували нові функції у застосунку Резерв+. Зокрема, у користувачів Резерв+ зʼявиться автоматична зміна реєстрації в ТЦК, онлайн-подання заявки на відстрочку та цифровий рекрутинг для вибору посад у ЗСУ. Також у застосунку можна буде перевірити достовірність виписаної повістки.

Раніше ми писали, що з’ясовано, чи можливо блокувати рахунки українців завдяки Резерв+. Військовозобов’язані українці під час оновлення даних в застосунку Резерв+ надають банківську інформацію для перевірки. Однак це не означає, що цим зможуть скористатись правоохоронні органи для будь-яких обмежень.

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