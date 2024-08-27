НДУ вперше вніс зміни до облікової системи часток ТОВ

В Україні пройшла перша угода купівлі-продажу часток товариства в обліковій системі НДУ

Національний депозитарій України (НДУ) успішно провів першу операцію з внесення змін до облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Як повідомляє пресслужба Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), це стало можливо завдяки реалізації правочину між учасниками одного з таких товариств, що підтверджує ефективність та надійність нової системи.

Так, НДУ здійснив переказ часток ТОВ «КАРДСЕРВІС» (оператора процесинг-центру CardService) на рахунках у своїй обліковій системі.

Операцію провели на підставі розпоряджень уповноваженої депозитарної установи ТОВ «УНІВЕР КАПІТАЛ», яка обслуговує рахунки учасників цього товариства.

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«Ця операція є важливим етапом у розвитку ринку корпоративних прав в Україні, адже вона забезпечує прозорість і безпеку правочинів із частками товариств», — зазначає голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

Таким чином, нова система, що була запроваджена у квітні 2024 року, відкриває новий сегмент послуг, які депозитарні установи можуть надавати як для самих ТОВ, так і для власників часток у них. Серед них надійне зберігання, захист від рейдерства та «чорних нотаріусів», зручність та швидкість операцій з частками, виплата дивідендів, проведення зборів співвласників тощо.

НДУ планує й надалі впроваджувати інновації та підвищувати стандарти обслуговування для задоволення потреб ринку та сприяння його подальшого розвитку.

Нагадаємо, у квітні в Україні запровадили нову облікову систему часток товариств, щоб посилити захист прав власності.

Йдеться про зміни для товариств з обмеженою (ТОВ) та додатковою (ТДВ) відповідальністю та їх учасників. Відтепер вони можуть перевести облік часток з Єдиного держреєстру юросіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до облікової системи часток Національного депозитарію України.

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