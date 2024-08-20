Український бізнес запрошують на безплатний Impact Business Accelerator

Безплатний бізнес-акселератор, який минулого року сприяв зростанню потенціалу та розширенню можливостей для 23 імпакт-бізнесів з 11 регіонів України, оголошує про новий набір учасників

Ця щорічна програма надає підприємцям важливі знання та навички для ефективного розвитку бізнесу та імпакт-підприємництва, сприяючи економічному відновленню та інтеграції країни до Європейського Союзу, йдеться в пресрелізі компанії.

Impact Business Accelerator, створений Impact Force разом з SILab Ukraine за підтримки українських та міжнародних партнерів, надасть можливість українським компаніям з різних галузей економіки (сільське господарство, енергетика, інфраструктура, охорона здоров’я, кібербезпека та інші) отримати доступ до:

10 онлайн модулів, що охоплюють ключові бізнес-теми та аспекти соціального впливу;

9 ексклюзивних лекцій та воркшопів;

індивідуального менторства від міжнародних експертів з розвитку та просування бізнесу;

можливості презентувати свій бізнес на Демо Дні у грудні 2024 року;

спільноти однодумців та соціальних підприємців з усієї країни;

безкоштовних ресурсів та матеріалів від партнерів програми.

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Крім того, за результатами акселератора, найперспективніша компанія отримає програму фінансової підтримки в розмірі до 10 000 євро від Українського соціального венчурного фонду.

Програма акселератора складається з двох етапів.

Перший етап є ознайомчим та загальним для всіх підприємств, які подадуть заявку на участь у програмі. Після реєстрації учасники отримають доступ до 10 онлайн-модулів, розміщених на порталі Дія.Бізнес. Модулі охоплюють ключові бізнес-теми та аспекти соціального впливу.

На другому етапі відбираються 40 найактивніших бізнесів. Представники цих бізнесів повинні переглянути всі онлайн-модулі та заповнити розширену аплікаційну форму, питання якої базуються на інформації з модулів. Відбір учасників проводиться за такими критеріями:

фінансова діяльність та стабільність;

команда;

бізнес-модель;

готовність продукту/сервісу;

потенціал масштабування;

соціальний вплив бізнесу.

Відібрані учасники отримають доступ до поглибленої навчальної програми, менторської підтримки та індивідуальних консультацій з міжнародними експертами. Програма завершиться Демо Днем у грудні 2024 року, де учасники зможуть представити свій бізнес потенційним інвесторам.

«У 2023 році ми допомогли нашим учасникам не лише розвинути свій бізнес, але й досягти соціального впливу, який тісно пов’язаний з кількома цілями сталого розвитку: 95% підтримують економічне зростання, 43% — відповідальне споживання, 56% — боротьбу зі зміною клімату, 34% — охорону здоров’я та 17 % — створення комфортних міст. Минулорічний набір уже довів свою ефективність і ми не збираємося зупинятись на досягнутому», — розповіла Ніна Левчук, співзасновниця Impact Force.

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