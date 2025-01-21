close-btn
PaySpaceMagazine

Нова ера банківської комунікації: миттєве спілкування, надійні транзакції — кейс та поради від Ощадбанку, Viber та GMS

21.01.2025 11:00
Микола Деркач
Новини компанії
Рекомендуємо
ТОП статей
Читати росiйською

Як Ощадбанк у співпраці з офіційним партнером із комунікаційних рішень на базі штучного інтелекту GMS імплементував бізнес-рішення Viber, перевівши комунікацію з клієнтами на абсолютно новий рівень якості, забезпечивши швидке, безпечне та проактивне спілкування

Нова ера банківської комунікації: миттєве спілкування, надійні транзакції — кейс та поради від Ощадбанку, Viber та GMS

Тренд — банки по всьому світу шукають способи, як зробити спілкування з клієнтами швидким та безпечним

Сьогодні користувачі шукають максимально зручний і персоналізований сервіс. Вимоги до бізнесів зростають, а невдалий досвід взаємодії може не лише відвернути клієнта, а й мати довгостроковий, репутаційний вплив. Тому до вибору каналів і інструментів варто підходити комплексно.

Що стосується каналу комунікації, сьогодні на перший план вийшли месенджери, враховуючи їхню зручність та поширеність. Згідно з даними Spectrm за 2024 рік, ними активно користуються понад 3 мільярди людей.

Ми не просто спілкуємося у месенджерах — ми виконуємо усе більше повсякденних справ онлайн. За даними Американської банківської асоціації, 71% клієнтів фінустанов хочуть керувати своїми рахунками через смартфон або комп’ютер. При цьому, 79% наголошують на тому, що цифрові інновації у банківській справі роблять послуги більш доступними.

Viber разом із партнером GMS пропонують «екосистему» спілкування з клієнтами: від дзвінків до повідомлень, від чат-ботів до форм зворотного звʼязку. В результаті, клієнти отримують зручний досвід взаємодії, не витрачаючи час на різні канали комунікації. А банки та фінустанови отримують максимальну конверсію, не турбуючись про безпеку даних.

Статистика по фінансових установах в Україні

Почнемо з цифр: понад 1000 банків та інших фінансових установ у світі використовують Viber для комунікації з клієнтами. Вони відправляють понад 1 млрд транзакційних повідомлень на рік, включно зі сповіщеннями про стан рахунку, одноразовими паролями для входу в акаунт, нагадування про оплату рахунків тощо. У 2024 банки та фінансові установи в Україні вже відправили понад 260 мільйонів транзакційних повідомлень через Viber.

Цікаве по темі: Комунікація з клієнтами у фінансовому секторі: як її побудувати та чого очікують споживачі

Нагадаємо, що GMS — провідний ШІ-провайдер комунікаційних рішень, який спеціалізується на омніканальних інструментах для бізнесу. Їхні послуги дозволяють компаніям ефективно взаємодіяти з клієнтами, використовуючи новітні канали зв’язку, включаючи Viber, який є одним із найпопулярніших месенджерів в Україні і який встановлено на 98% смартфонів у країні.

Як Ощадбанк у співпраці з GMS використав бізнес-рішення Viber

Ощадбанк звернувся до GMS, аби налаштувати зручний спосіб спілкування з клієнтами. Так, ще у 2017 році, банк почав використовувати бізнес-повідомлення Viber, надаючи інформацію про банківські рахунки клієнтів, поради щодо безпеки спілкування, та інформацію про власний мобільний застосунок. Вони отримали безпечний канал комунікації з користувачами та можливість відправляти повідомлення з різними типами медіа для кращого залучення аудиторії.

Комунікація з клієнтами у фінансовому секторі: як її побудувати та чого очікують споживачі

Після досвіду успішного використання бізнес-повідомлень, Ощадбанк запровадив безкоштовні бізнес-дзвінки у Viber, ставши першим банком у світі, який підключив цю можливість у застосунку.

Банк прислухається до своїх клієнтів: 50% клієнтів банку віддають перевагу саме чату

Сьогодні 50% користувачів віддають перевагу саме чату. За даними Viber, контакт з компанією у реальному часі важливий щонайменше для 71% клієнтів.

Анонсуючи запуск послуги у 2017 році директор департаменту електронної комерції та платіжних засобів Ощадбанку Володимир Москаленко сказав, що клієнтам, які використовують Viber у повсякденному житті, максимально зручно отримувати повідомлення від банку саме у цьому мобільному застосунку.

Комунікація з клієнтами у фінансовому секторі: як її побудувати та чого очікують споживачі

Практичні приклади застосування бізнес-повідомлень банками та фінустановами:

  • авторизація клієнтів за допомогою одноразових паролів;
  • інформація про стан рахунку (повідомлення про транзакції, залишок на рахунку тощо);
  • персоналізовані пропозиції;
  • надання клієнтської підтримки;
  • збір зворотнього зв’язку;
  • надання корисної інформації для підтримки залученості та лояльності клієнтів тощо.

А як покращити бізнес-дзвінки?

Бізнес-дзвінки Viber дають змогу користувачам без додаткових витрат зв’язуватися зі службами підтримки прямо у застосунку. За підтримки GMS, Ощадбанк першим у світі запустив цю послугу,  аби задовольнити широкий спектр потреб клієнтів.

Комунікація з клієнтами у фінансовому секторі: як її побудувати та чого очікують споживачі

Читайте популярне: Rakuten Viber став резидентом Дія.City

Переваги:

  • підвищення рівня задоволеності клієнтів завдяки новому зручному каналу дзвінків до служби підтримки;
  • підвищення ефективності обслуговування клієнтів, зокрема, за межами України;
  • оптимізація витрат на обслуговування користувачів.

За словами Антона Тютюна, заступника голови правління Ощадбанку, клієнти установи вже багато років цікавляться можливістю використання месенджерів для зв’язку з банком. Зараз, під час повномасштабної війни, багатьом з них особливо важливо мати канал зв’язку, альтернативний мобільному.

«Переважна більшість наших клієнтів користуються Viber, тому рішення щодо бізнес-дзвінків у цьому застосунку задовольнить цю потребу. Дзвінки у Viber для нас є альтернативним каналом безкоштовного зв’язку», — зазначив Антон Тютюн.

Разом з Viber та GMS, компанії також отримують доступ до аналітики та можливість створити офіційний бізнес-акаунт з «блакитною галочкою» поруч з назвою бренду, яка показує користувачам, що вони спілкуються зі справжньою компанією.

«Ми в GMS бачимо, наскільки наші клієнти з фінансового сектору цінують своєчасну, проактивну комунікацію через бізнес-дзвінки Viber та бізнес-повідомлення Viber. Це — новий стандарт мультимедійної взаємодії, який підвищує задоволеність клієнтів і формує лояльність завдяки миттєвій персоналізованій взаємодії» — пояснює Андрій Тумка, директор з розвитку бізнесу GMS в Україні.

Ви можете дізнатися більше про можливості спілкування з клієнтами онлайн на сайтах GMS та Viber для бізнесу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Viber запустив нові функції для бізнесу

ШІ-функція стислого переказу у Viber стала доступною всім українцям

Rakuten Viber оновив функцію «Ідентифікація абонентів» на Android

Допоміжні матеріали: bankrate.com, spectrm.io, industryanalysts.com.

Рубрики: БанкиСвітОстанні новини фінансових технологій в УкраїніСтаттіТехнологіїБізнес
google news
Новини по темі
Мережа Аврора відбудує логістичний комплекс за €50 млн 20.01.2025

Мережа Аврора відбудує логістичний комплекс за €50 млн
NovaPay запустив новий сервіс для бізнесу та ФОПів 20.01.2025

NovaPay запустив новий сервіс для бізнесу та ФОПів
Скільки компаній відкрили українці в Польщі з початку війни 19.01.2025

Скільки компаній відкрили українці в Польщі з початку війни
За що ФОПів штрафують найчастіше та на значні суми 16.01.2025

За що ФОПів штрафують найчастіше та на значні суми
На порталі Дія.Бізнес зʼявився інвестиційний каталог імпакт-бізнесів 16.01.2025

На порталі Дія.Бізнес зʼявився інвестиційний каталог імпакт-бізнесів
«Планета Кіно» запускає онлайн-кінотеатр 15.01.2025

«Планета Кіно» запускає онлайн-кінотеатр
Вибір редакції
Всі
Нова ера банківської комунікації: миттєве спілкування, надійні транзакції — кейс та поради від Ощадбанку, Viber та GMS
ТОП статей 21.01.2025

Нова ера банківської комунікації: миттєве спілкування, надійні транзакції — кейс та поради від Ощадбанку, Viber та GMS

 Як знайти та перевірити нові криптовалюти для інвестування
ТОП статей 17.01.2025

Як знайти та перевірити нові криптовалюти для інвестування
Останні новини
Сьогодні  16:50

Dogecoin з’явився на сайті Департаменту ефективності уряду: реакція мемкоїну

 Сьогодні  15:00

Гері Генслер офіційно пішов у відставку

 Сьогодні  14:00

Кити активно скуповують XRP: прогноз ціни

 Сьогодні  13:00

Мінцифри та USF шукають стартапи, які представлять Україну на 4YFN 2025

 Сьогодні  12:00

Хто з банків закрив найбільше своїх відділень у 2024 році — Гетманцев

 Сьогодні  11:00

Нова ера банківської комунікації: миттєве спілкування, надійні транзакції — кейс та поради від Ощадбанку, Viber та GMS

 Сьогодні  10:00

Нова пошта приєдналася до програми «Плюси» у застосунку Армія+

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber