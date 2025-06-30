Президент створив нову Раду з підтримки підприємництва

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію п’яти дорадчих органів при Офісі Президента та одночасно оголосив про створення нового — Ради з питань підтримки підприємництва

Про це йдеться на офіційному сайті президента, передає Економічна Правда.

У документі зазначено, що нова структура створюється «З метою забезпечення гарантій конституційного права на підприємницьку діяльність та активізації роботи щодо якісного розвитку та реалізації інвестиційного потенціалу України». Рада матиме статус консультативно-дорадчого органу при Президентові.

Які завдання стоятимуть перед Радою

Згідно з указом, основні функції нового органу охоплюють:

аналіз ефективності державної політики у сфері розвитку бізнесу та підготовку пропозицій щодо її вдосконалення;

розроблення ініціатив для покращення умов ведення підприємницької діяльності, стимулювання інвестицій, захисту права власності та конкуренції;

опрацювання законодавчих ініціатив, спрямованих на розвиток бізнесу та інвестицій, із врахуванням адаптації до законодавства ЄС;

сприяння комунікації між владою та підприємцями, зокрема через взаємодію з бізнес-об’єднаннями та органами місцевого самоврядування.

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Хто очолив новий орган

Головою Ради став керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Його заступницею призначено першу віцепрем’єрку — міністерку економіки Юлію Свириденко.

До складу Ради увійшло понад 70 представників бізнесу, серед яких — співзасновник monobank Олег Гороховський, CEO ТОВ «ДТЕК» Максим Тімченко, голова наглядової ради ТОВ «ТАС АГРО» Сергій Тігіпко, співзасновник Нової пошти В’ячеслав Климов та інші. Повний список учасників опубліковано на офіційному сайті президента.

Які органи втратили актуальність

Паралельно президент ліквідував п’ять інших консультативно-дорадчих структур:

Національну раду реформ, створену у 2014 році за ініціативи Петра Порошенка;

Виконавчий комітет реформ, який очолював Міхеіл Саакашвілі;

Національну інвестиційну раду, утворену також у 2014 році для залучення інвестицій;

Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва, створену у 2020 році для діалогу між владою і малим бізнесом;

Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану, яка з’явилася після затримання інвестора Ігоря Мазепи у 2024 році як спроба налагодити відносини держави з бізнесом.

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