Українські ветерани залучили 20 млн грн на розвиток бізнесу

20 млн грн на розвиток ветеранського бізнесу — результати освітньо-грантової програми «Траєкторія 2»
Про це повідомила пресслужба Мінцифри.
У фіналі програми 10 учасників — ветерани та сімʼї військовослужбовців — пітчили перед журі бізнес-ідеї та змагалися за 1 млн грн у категорії «Початківець у бізнесі» та 2 млн грн у категорії «Досвідчений підприємець».
Переможцями проєкту стали:
- Початківець у бізнесі — Богдан Смаль, СТО «Сталь».
- Досвідчений підприємець — Оксана Фаренік, бренд екологічних трубочок з очерету «Yes Straws».
Другий сезон програми «Траєкторія» об’єднав 1 052 ветерани та члени їхніх родин, щоб допомогти відкривати та розвивати бізнес. Учасники вчилися основ бізнесу, а частина пройшла інтенсивне навчання з менторським супроводом на базі центру Дія.Бізнес, що допомогло підготувати бізнес-ідею до запуску або масштабування.
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Загалом учасники залучили 20 мільйонів гривень:
- 44 підприємці-початківці — по 200 000 гривень;
- 20 досвідчених підприємців — по 400 000 гривень;
- 2 учасники лекторію — по 100 000 гривень.
Крім цього, під час другого сезону «Траєкторії» військові зареєстрували 65 нових ФОПів та 1 ТОВ, а також створили 106 робочих місць.
«Підтримуємо розвиток українських героїв і героїнь», — зазначили у Мінцифри.
Освітньо-грантову програму «Траєкторія 2» реалізує мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, за фінансового сприяння Уряду Японії і Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні, Mastercard, UKRSIBBANK BNP Paribas Group і мережі мультимаркетів «Аврора».
Нагадаємо, що українські стартапи отримають $10 млн від Google. Google відібрав фінальну групу команд, які отримають фінансування в межах другого етапу програми Фонду підтримки для українських стартапів. 35 українських стартапів — від ШІ-платформ до виробників протезів — отримають до $100 000 фінансування, менторську і технічну підтримку від Google, а також можливість отримати до $350 000 у вигляді кредитів Google Cloud.
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