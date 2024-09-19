Приєднуйтеся до безкоштовних вебінарів від ключових партнерів Ukrainian CFO Forum 2024

Стратегічні фінансові інструменти та практичні рішення для розвитку бізнесу в умовах сучасних викликів. Що на вас чекає у вересні

24 вересня, 16:00-17:00, компанія: Innoware.

Тема: Microsoft Dynamics 365 Business Central — стратегічний інструмент для CFO при інтеграції українських компаній у міжнародне бізнес-середовище.

Спікер: Олександр Апухтін, фінансовий директор ТОВ «Лемтранс Сервіс».

Дізнайтеся, як адаптувати бізнес до міжнародних стандартів, які програмні продукти обрати для забезпечення безпеки і сумісності з глобальними партнерами, ознайомтесь з досвідом успішного впровадження Microsoft Dynamics 365 Business Central в компанії «Лемтранс Сервіс». Реєстрація.

25 вересня, 11:00-12:30, компанія: ПУМБ.

Тема: Торговельне фінансування — альтернатива класичному кредитуванню.

Спікери: Дмитро Малов, начальник управління торгового фінансування, ПУМБ; Олена Левада, начальниця відділу розвитку торгового фінансування та відносин з фінансовими інститутами.

Торговельне фінансування — сучасний інструмент, що забезпечує ефективну альтернативу класичному кредитуванню. Експерти ПУМБ поділяться своїми інсайтами, як банківські гарантії та акредитиви можуть посилити ліквідність вашого бізнесу та сприяти його стійкому розвитку. Реєстрація.

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26 вересня, 11:00-13:00, компанія: Arzinger.

Тема: Виплати пасивних доходів нерезидентам та податкові пільги.

Спікери: Катерина Гупало, партнерка, співкерівниця практики вирішення спорів із податковими та митними органами юридичної компанії Arzinger, адвокатка; Нікіта Ларіонов, радник співкерівник практики вирішення спорів із податковими та митними органами юридичної компанії Arzinger, адвокат.

Виплати пасивних доходів за кордон завжди були чутливою темою для українського бізнесу. Нерідко вони привертають увагу контролюючих органів, а законодавство у цій сфері зазнає постійних змін.

Які підходи стають ключовими для захисту ваших інтересів? Чому деякі інструменти залишаються невикористаними? Досвідчені експерти Arzinger поділяться своїми знаннями та стратегіями, які допоможуть вашому бізнесу підготуватися до викликів. Реєстрація.

30 вересня, 16:00, компанія: SMART business.

Тема: Автоматизація формування звітності SAF-T UA у Microsoft Business Central.

Спікерка: Наталія Єфімова, Product Owner SMART accounting UA/Senior BC Consultant, SMART business.

Україна активно інтегрується в міжнародну систему податкового контролю, впроваджуючи стандарт SAF-T UA — європейський стандарт електронного аудиту, який забезпечує безконтактну взаємодію бізнесу з органами контролю.

Цей вебінар допоможе вам зрозуміти, як ефективно налаштувати та автоматизувати процес формування звітності SAF-T UA у системі Microsoft Dynamics 365 Business Central. Реєстрація.

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