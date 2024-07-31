Скільки податків заплатила ОККО за I півріччя 2024

За перше півріччя 2024 року група ОККО заплатила майже 10 мільярдів гривень податків

Сумарно за січень-червень 2024 року компанії групи ОККО перерахували 9,741 мільярда гривень до бюджетів і соціальних фондів. Це на 57%, або на 3,5 мільярда гривень, більше, ніж за аналогічний період торік.

«В умовах повномасштабної війни вести ефективний бізнес безумовно, складно. Але й важливо, як ніколи. Бо це зміцнює нашу державу і допомагає вистояти у повномасштабній війні. Ми теж відчуваємо її вплив на собі кожного дня. Тільки у червні 2024-го ворог знищив дві наші нафтобази. А загалом від початку повномасштабного вторгнення збитки ОККО внаслідок бойових дій становили $70 млн. Та ми працюємо далі — відбудовуємо АЗК, інвестуємо, доброчесно сплачуємо податки, допомагаємо ЗСУ. За останніх два з половиною роки група ОККО сплатила уже 33 мільярди гривень податків, а ще понад 1,8 мільярда гривень перерахувала як благодійну допомогу на підтримку армії та відбудову країни», — сказав віцепрезидент ОККО з фінансів Назар Купибіда.

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Безпосередньо з операційної діяльності за 6 місяців 2024 року заплачено 2,240 мільярда гривень податків і зборів. До цієї суми входить ПДВ (крім сплаченого на митницю при імпорті), роздрібний акциз, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, плата за землю, збір на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Окрім цього, при імпорті товарів було сплачено 7,501 мільярда гривень. Обсяги сплати податків у цій категорії залежать від того, чи підприємства групи напряму імпортують пальне, чи купують на внутрішньому ринку уже розмитнений продукт у представників іноземних заводів.

За перше півріччя 2024 року кожна автозаправна станція ОККО сплатила 5,629 мільйона гривень податків і зборів, що становить 938,10 тисяч гривень щомісячно. Цей показник на 23% вищий, ніж у першому півріччі 2023 року. Сплата податків з операційної діяльності на 1 літр реалізованого пального через АЗС ОККО у звітний період становила 3,40 гривні за літр, що на 1 гривню більше, ніж у першому півріччі 2023 року, коли цей показник складав 2,43 гривні за літр.

Нагадаємо, що в ОККО назвали суму збитків від ворожих обстрілів. Протягом 2022-2024 років була знищена або зазнала значних пошкоджень низка нафтобаз та автозаправних комплексів компанії. Загалом сума збитків по групі компаній ОККО станом на сьогодні становить $70 млн.

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За матеріалами: ОККО.