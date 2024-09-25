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Співзасновниця «Галі Балуваної» анонсувала нову франшизу

25.09.2024 17:00
Ольга Деркач
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Алла Теліга, співзасновниця франчайзингових мереж «Галя Балувана» та Wesoła Pani, оголосила про відкриття нового сімейного закладу — чебуречної «Ціберек»

Співзасновниця «Галі Балуваної» анонсувала нову франшизу

Співзасновниця «Галі Балуваної» анонсувала нову франшизу Фото: freepik.com

Про це вона повідомила у своїх соціальних мережах. Підприємиця має намір перетворити новий заклад у ще одну франчайзингову мережу. AIN отримав від неї більше деталей щодо запуску.

«Моя колега одного разу пішла з’їсти улюблену страву — чебурек. Але єдиний заклад, в якому вона змогла їх купити, мав не найкращі умови приготування та сервіс. Я усвідомила, що на це може бути запит, і одразу проговорила концепцію нового закладу в колі своєї родини. Усім сподобалася ідея створити сімейну кафе-чебуречну», — розповідає Алла Теліга про ідею створення «Ціберека».

Цікаве по темі: «Закордонна франшиза — гарний спосіб підтримати наявний бізнес в Україні» — Алла Теліга, співзасновниця мереж «Галя Балувана» та Wesoła Pani, про те, як вийти на міжнародний ринок

Меню для чебуречної «Ціберек» створювали Алла Теліга, авторка всіх рецептів для мережі «Галя Балувана», та шеф-кухар Владислав Цимбалюк, фіналіст третього сезону «Мастер Шеф Професіонали».

Відкрити перший заклад у Луцьку планують у жовтні за адресою: вулиця Винниченка, 2. Наступним кроком стане запуск франшизи.

Нагадаємо, що співвласник «Галі Балуваної» планує відкрити найбільшу мережу фастфудів в Україні. Володимир Матвійчук хоче створити найбільшу в Україні мережу фастфудів. В його планах відкрити 2000 закладів GABAR по всій Україні.

Раніше ми писали, що Латвія стала третьою країною, куди українська компанія «Галя Балувана» вийшла під брендом Wesoła Pani. З 2023 року компанія припинила доєднувати нових франчайзі до української мережі. Натомість кожен зі співзасновників розвиває власні проєкти.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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