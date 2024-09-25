Ціни на інтернет в Україні можуть зрости з 1 жовтня: причини

Підвищення податків в Україні відобразиться на інтернет-провайдерах, які своєю чергою можуть відчутно підняти ціни для клієнтів
Нагадаємо, комітет ВРУ вніс зміни до законопроєкту про підвищення податків, а вже на засіданні 17 вересня парламент з другої спроби ухвалив документ в першому читанні.
Серед головних нововведень, які запроваджує документ:
- підвищення військового збору з 1,5% до 5%;
- збільшення податків на 1-2 групу ФОП;
- авансові внески на АЗС;
- 1% для всіх форм ФОП 3 групи;
- 25% прибутку на фінустанови;
- помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання);
- 50% податок на прибуток банків у 2024 році.
Тепер Верховна Рада повинна ухвалити проєкт закону в другому читанні та відправити на підпис президенту. Прогнозується, що нові податкові правила запрацюють вже у жовтні.
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Як зміни у податках стосуються цін на інтернет
Чимало провайдерів в Україні працюють за спрощеною системою оподаткування як фізичні особи-підприємці (ФОП), оскільки це суттєво зменшує витрати на бухгалтерію.
Нововведення щодо податків вимагають від провайдерів перейти на загальну систему оподаткування, що може підштовхнути відчутне зростання вартості послуг інтернет-зв’язку.
Член Інтернет Асоціації України, директор краматорського інтернет-провайдера Еліт-Лайн Микола Кучерук зазначив, що через нові правила істотно зростуть витрати на бухгалтерію, а також додасться ПДВ.
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Через це, за його прогнозами, у Краматорську ціни на інтернет зростуть на 10-15%, оскільки провайдерам доведеться витрачати кошти на адміністрування податків. І подібна ситуація буде по всій Україні, а в деяких місцях — ще складніша.
«У селах, де малоповерхова забудова і послуги надають ФОПи, підприємці будуть змушені наймати бухгалтерів, через що за 1000-2000 абонентів їм, можливо, доведеться підвищувати ціни вдвічі, щоб залишатися рентабельними», — пояснює Кучерук.
Водночас паралельно з підвищенням цін може погіршитись якість інтернет-послуг. Це пов’язано з тим, що невеликим операторам доведеться зосередитися на податках, а не на наданні інтернету і закупівлі обладнання для його стабільної роботи.
Раніше ми писали, що Україна — перша країна у світі за показником стабільності фіксованого інтернету. Про це йдеться в дослідженні Digital Quality of Life Index за 2023 рік. Це міжнародний рейтинг, який оцінює якість цифрових послуг в країнах за п’ятьма показниками, зокрема й інтернету.
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За матеріалами Главред