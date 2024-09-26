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Стартує друга частина безкоштовних вебінарів Ukrainian CFO Forum 2024

26.09.2024 17:15
Микола Деркач
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Ваша компанія готова до сучасних викликів? Як ви готуєте фінансові звіти? Наскільки швидко і безпечно відбувається документообіг? А що з цифровими рішеннями для оптимізації бізнес-процесів? Відповіді на ці питання ви знайдете в серії безкоштовних вебінарів від партнерів Ukrainian CFO Forum 2024

Стартує друга частина безкоштовних вебінарів Ukrainian CFO Forum 2024

Стартує друга частина безкоштовних вебінарів Ukrainian CFO Forum 2024

Серед компаній-спікерів — AC Crowe Ukraine, Вчасно, SMART business, та TOMCAS — які поділяться практичними кейсами, методами, інструментами та допоможуть вам покращити ефективність управління процесами вашого бізнесу.

Не пропустіть шанс отримати готові рішення та рекомендації від провідних експертів галузі!

Зареєструватися на всі вебінари можна за посиланням.

Стартує друга частина безкоштовних вебінарів Ukrainian CFO Forum 2024

Автоматизація формування звітності SAF-T UA у Microsoft Dynamics 365 Business Central

  • Дата: 30 вересня 2024.
  • Час: 16:00.
  • Формат: онлайн, вебінар.
  • Реєстрація.

Україна активно інтегрується в міжнародну систему податкового контролю, впроваджуючи SAF-T UA — європейський стандарт електронного аудиту, який забезпечує безконтактну взаємодію бізнесу з органами контролю.

Цей вебінар допоможе вам зрозуміти, як ефективно налаштувати та автоматизувати процес формування звітності SAF-T UA у системі Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Стартує друга частина безкоштовних вебінарів Ukrainian CFO Forum 2024

Економічний ефект автоматизації документообігу

Вебінар допоможе зрозуміти, як цифровізація підвищує прибутковість та ефективність бізнесу. Для керівників та фінансових директорів, які прагнуть оптимізувати процеси погодження документів та покращити KPI.

  • Дата: 2 жовтня 2024 року.
  • Час: 16:00.
  • Формат: онлайн, вебінар.
  • Реєстрація.

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Стартує друга частина безкоштовних вебінарів Ukrainian CFO Forum 2024

Вчасно

Економія фінансів, кадрова нестача, робота в умовах блекауту змушують українські компанії шукати нові рішення. В такій турбулентності — цифрові сервіси стають надійним помічником для бізнесу та допомагають максимально оптимізувати процеси.

Вебінар буде цікавий для представників компаній, які вже активно використовують цифрові сервіси або розглядають можливість цифровізації бізнес-процесів: документообігу, роботи з постачальниками та процес фіскалізації.

  • Дата: 3 жовтня 2024 року.
  • Час: 11:00.
  • Формат: онлайн, вебінар.
  • Реєстрація.

Зустрічі проводяться у рамках серії безкоштовних вебінарів від партнерів Ukrainian CFO Forum 2024. Інформація щодо решти спеціальних подій, які відбудуться у жовтні, ще уточнюється і буде додана на сайт організаторів cfo.ua.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодіїТехнологіїБізнес
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