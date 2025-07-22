Українські підприємці-ветерани можуть залучити до $20 000 — Мінцифри

Залучіть до $20 000 на розвиток ветеранського tech-бізнесу — долучайтеся до програми Veteran Venture Program
Про це повідомили у пресслужбі Мінцифри.
«Підтримуємо ветеранів і ветеранок після повернення з війни, — йдеться у повідомленні. — Маєте досвід в ІТ чи підприємництві — подавайтеся на програму Veteran Venture Program від SKELAR. За вісім тижнів інтенсиву пройдете весь шлях створення стартапу — від ідеї до створення MVP й підготовки презентації для інвесторів».
На кожному етапі учасникам надаватимуть менторську підтримку експерти SKELAR, які працювали з Meta, Google, Microsoft та іншими техногігантами.
Хто може долучитися до програми?
Ветерани та ветеранки з підтвердженим статусом, які мають:
- досвід в ІТ, маркетингу, дизайні чи продажах, або з попереднім досвідом підприємництва від двох років;
- бізнес-ідею у сфері технологій та/або сформованою командою від двох людей;
- високу мотивацію та розуміння, на якому ринку планують працювати.
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У фіналі програми учасники запітчать проєкти перед інвесторами. Найкращі продовжать роботу над стартапами в межах інкубаційного періоду та позмагаються за шанс залучити до $20 000 на розвиток бізнесу.
Деталі програми та форму аплікації шукайте за посиланням.
«Підтримуємо професійний розвиток українських героїв і героїнь», — наголосили у Мінцифрі.
Програму Veteran Venture Program реалізує український venture builder SKELAR разом з SKELAR foundation за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, Українського фонду стартапів, Міністерства у справах ветеранів та Українського ветеранського фонду.
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