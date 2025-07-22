close-btn
PaySpaceMagazine

Українські підприємці-ветерани можуть залучити до $20 000 — Мінцифри

22.07.2025 19:00
Микола Деркач

Залучіть до $20 000 на розвиток ветеранського tech-бізнесу — долучайтеся до програми Veteran Venture Program

Українські підприємці-ветерани можуть залучити до $20 000 — Мінцифри

Фото: freepik.com

Про це повідомили у пресслужбі Мінцифри.

«Підтримуємо ветеранів і ветеранок після повернення з війни, — йдеться у повідомленні. — Маєте досвід в ІТ чи підприємництві — подавайтеся на програму Veteran Venture Program від SKELAR. За вісім тижнів інтенсиву пройдете весь шлях створення стартапу — від ідеї до створення MVP й підготовки презентації для інвесторів».

На кожному етапі учасникам надаватимуть менторську підтримку експерти SKELAR, які працювали з Meta, Google, Microsoft та іншими техногігантами.

Хто може долучитися до програми?

Ветерани та ветеранки з підтвердженим статусом, які мають:

  • досвід в ІТ, маркетингу, дизайні чи продажах, або з попереднім досвідом підприємництва від двох років;
  • бізнес-ідею у сфері технологій та/або сформованою командою від двох людей;
  • високу мотивацію та розуміння, на якому ринку планують працювати.

Читайте також: Українські стартапи можуть залучити до €500 тис. від EIC

У фіналі програми учасники запітчать проєкти перед інвесторами. Найкращі  продовжать роботу над стартапами в межах інкубаційного періоду та позмагаються за шанс залучити до $20 000 на розвиток бізнесу.

Деталі програми та форму аплікації шукайте за посиланням.

«Підтримуємо професійний розвиток українських героїв і героїнь», — наголосили у Мінцифрі.

Програму Veteran Venture Program реалізує український venture builder SKELAR разом з SKELAR foundation за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, Українського фонду стартапів, Міністерства у справах ветеранів та Українського ветеранського фонду.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Мінекономіки запустило програму грантів на навчання для молодих підприємців

Український фонд F1V запускає проєкт на €50 млн для інвестицій у стартапи

Український стартап Headway залучив інвестиції від Bullhound Capital

Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
google news
Новини по темі
Мережа EVA запускає новий формат магазинів 22.07.2025

Мережа EVA запускає новий формат магазинів
В Україні ввели мораторій на перевірки бізнесу: деталі 22.07.2025

В Україні ввели мораторій на перевірки бізнесу: деталі
Для ФОП повернуть щоквартальну звітність — нардепка 21.07.2025

Для ФОП повернуть щоквартальну звітність — нардепка
Скільки компаній відкрили українці у Польщі — Опендатабот 21.07.2025

Скільки компаній відкрили українці у Польщі — Опендатабот
Уряд готує річний мораторій на перевірки бізнесу — Свириденко 21.07.2025

Уряд готує річний мораторій на перевірки бізнесу — Свириденко
АМКУ дозволив засновнику ОККО придбати агрокомпанію 21.07.2025

АМКУ дозволив засновнику ОККО придбати агрокомпанію
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2025 — аналітика
ТОП статей 17.07.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2025 — аналітика

 Райф відкриває банкінг для бізнесу: навіщо українським компаніям Open API і що це змінює на ринку
ТОП статей 16.07.2025

Райф відкриває банкінг для бізнесу: навіщо українським компаніям Open API і що це змінює на ринку
Останні новини
Сьогодні  19:50

BitGo подала заявку на IPO у США

 Сьогодні  19:00

Українські підприємці-ветерани можуть залучити до $20 000 — Мінцифри

 Сьогодні  18:10

PayPal запустив ШІ-систему виявлення шахрайства

 Сьогодні  17:43

Жіночі кросівки Nike: універсальний вибір на кожен день і будь-яку пору року

 Сьогодні  17:20

Мережа EVA запускає новий формат магазинів

 Сьогодні  16:30

НБУ змінив обсяг ліцензії небанківській фінансовій установі

 Сьогодні  15:40

Біткоїн може прорватися до $131 000 — криптоексперт

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber