В Україні запустили нову грантову програму з підтримки бізнесу

Мінекономіки спільно з Єврокомісією запустили механізм Ukraine Investment Framework у межах програми Ukraine Facility

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки у Telegram.

Механізм включає гарантії, гранти та технічну допомогу. Його загальний обсяг — 9,3 млрд євро.

«Серед нагальних проблем з якими стикається бізнес сьогодні — це відсутність доступу до фінансування та обмежена обізнаність про наявні можливості, зокрема за участі міжнародних організацій. Окрім того, високі процентні ставки, відсутність достатньої застави, а також ризики, пов’язані з війною, ускладнюють процес отримання фінансування», — йдеться у матеріалі Міністерства економіки.

У межах нової програми український бізнес і державний сектор отримують доступ до вигідного фінансування для реалізації ініціатив у пріоритетних сферах економіки, таких як енергетика, транспорт, агросектор, критичні матеріали, ІТ, проєкти «зеленого переходу», тощо.

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У межах Ukraine Investment Framework залежно від розміру проєкту можна отримати фінансування:

напряму від Міжнародних фінансових організацій (проєкти від $10 млн);

напряму від Розвиткових фінансових інституцій (проєкти обсягом $3-10 млн);

від українських банків-партнерів МФО (проєкти до $3-$5 млн).

Детальніше про програму, як подавати проєкти та куди звертатися — читайте на сайті Мінекономіки.

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