Українці можуть отримати мікрогрант до $4000 на відновлення бізнесу

Чеська гуманітарна організація «Людина в біді» за фінансової підтримки американського народу в межах проєкту «Довіра» оголошує конкурс з надання мікрогрантів для відновлення переміщеного та місцевого бізнесу, що постраждав від воєнних дій після 24 лютого 2022 року, має потенціал для створення робочих місць, веде або планує вести свою діяльність у Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях та окремих громадах Дніпропетровської області. Ініціатива спрямована на відновлення постраждалого бізнесу шляхом надання фінансової, менторської та освітньої підтримок

Про це йдеться у матеріалі на сторінці Дія Бізнес.

Проєкт із надання мікрогрантів передбачає можливість отримати фінансування у розмірі:

до $1 000 для мікро- та малих підприємств (ФОП та юридичних осіб), у яких середня кількість найманих працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 1 особу або які не використовують працю найманих осіб; а також для фізичних осіб з-поміж внутрішньо переміщених (за умови реєстрації бізнесу після оголошення результатів конкурсу та до моменту підписання грантової угоди), які реалізовують бізнес-ідею з метою відновлення джерел доходу;

для мікро- та малих підприємств (ФОП та юридичних осіб), у яких середня кількість найманих працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 1 особу або які не використовують працю найманих осіб; а також для фізичних осіб з-поміж внутрішньо переміщених (за умови реєстрації бізнесу після оголошення результатів конкурсу та до моменту підписання грантової угоди), які реалізовують бізнес-ідею з метою відновлення джерел доходу; до $4 000 для мікро- та малих підприємств (ФОП та юридичних осіб), у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) складає не менше 2-х та не перевищує 50 осіб.

Використати грантові кошти можна на: відновлення активів, заробітну плату для новоствореного робочого місця (не більше ніж 30% від суми гранту), оренду приміщення тощо.

Ініціатива також включає:

бізнес-тренінги та тренінг із соціального компонента у бізнесі (обов’язкове проходження);

менторську підтримку для розвитку бізнесу від досвідчених експертів;

психологічну підтримку грантоотримувачів та членів їхніх родин;

зустрічі в громадах задля підвищення соціальної інтеграції та згуртованості тощо.

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Для кого?

Участь у грантовому проєкті можуть взяти:

мікро- та малі підприємства, які здійснюють свою діяльність або релоковані після 24 лютого 2022 року з територій, постраждалих від війни, до Львівської, Івано-Франківської, Вінницької областей;

мікро- та малі підприємства, які очолюються жінками;

мікро- та малі підприємства з-поміж місцевого населення та підприємці з-поміж ВПО, чий бізнес було втрачено або який постраждав від наслідків війни;

мікро- та малі підприємства, які очолюються особами/працевлаштували осіб, які належать до вразливих груп і мають обмежений доступ до ринків праці;

фізичні особи з числа внутрішньо переміщених, за умови реєстрації бізнесу після оголошення результатів конкурсу та до моменту підписання грантової угоди, які реалізовують бізнес-ідею з метою відновлення джерел доходу.

Проєктом не передбачено підтримки підприємств, які належать до сільського господарства та оборонної промисловості. А також, підприємства, які здійснюють виробництво або торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, товарами та послугами, які заборонені законодавством України.

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Інформаційна сесія

Чеська гуманітарна організація «Людина в біді» організовує інформаційні сесії у форматі «Питання/відповідь» щодо деталей участі в конкурсі та заповнення грантових заявок, на які можна попередньо зареєструватись за посиланням.

Як взяти участь?

Для участі в грантовому проєкті потрібно подати такі документи:

для грантів до $ 1 000 — заповнити аплікаційну форму

— заповнити для грантів до $4 000 — заповнити аплікаційну форму

Завантажити шаблони бюджету бізнес-ідеї та фінансового плану можна за посиланням.

Дедлайн подання заявок — 20 лютого 2025 року.

Ознайомитися з деталями подання грантових заявок можна у відеоінструкції.

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