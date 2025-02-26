VCHASNO GROUP інвестувала у сервіс звітності для ФОП «ЯТакс»

Група продуктових IT-компаній VCHASNO GROUP інвестувала у платформу для ведення малого та середнього бізнесу «ЯТакс». Компанія увійшла до сервісів цифрових рішень для бізнесу «Вчасно» під назвою «Вчасно.Звіт»

Як зазначили у пресслужбі VCHASNO GROUP, наразі в Україні зареєстровано понад два мільйона ФОПів. Цей ринок потребує простих та доступних інструментів для обліку і подачі звітності. У компанії обговорювали створення власного такого продукту та регулярно отримували запити від клієнтів щодо потреби у легкій та зрозумілій системі ведення малого бізнесу.

На початку 2025 року зʼявився сервіс “ЯТакс”, який привернув увагу інвесторів. Саме тому команда розпочала переговори про приєднання компанії до екосистеми сервісів “Вчасно”.

«Ми, насамперед, хочемо перетворити «Вчасно.Звіт» на лідера ринку звітності і обліку для малого бізнесу. Цей напрямок буде розвиватися і далі в майбутньому. Україна рухається до вступу в ЄС, і поступово вимоги до обліку ФОПів і малого бізнесу будуть ставати більш складними. Тож ми плануємо зробити так, щоби наші підприємці мали змогу легко і просто вести облік. Ми бачимо на прикладах подібних сервісів у Європі, що це можливо, і вони там дуже популярні», — заявив співзасновник та СЕО VCHASNO GROUP Микола Палієнко.

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VCHASNO GROUP не розголошує обсяги інвестицій. Група компаній придбала 80% «ЯТакс», а 20% залишилося у її засновника — Богдана Янківа. Він буде й надалі розвивати сервіс в ролі CEO «Вчасно.Звіт».

«Ключова місія «ЯТакс», а тепер і «Вчасно.Звіт» — зробити життя малого та середнього підприємця простішим. Забрати бюрократію. Завдяки поєднанню зусиль із «Вчасно» виконання ключової місії ще більше пришвидшиться», — зазначив засновник «ЯТакс» Богдан Янків.

Екосистема сервісів «Вчасно» планує цьогоріч випустити нові продукти, які допоможуть бізнесам максимально ефективно управляти контрактами та вийти на новий рівень взаємодії зі своїми співробітниками.

Довідка

«Вчасно» — сервіси цифрових рішень для легкого та зрозумілого ведення бізнесу:

«Вчасно.ЕДО» — сервіс електронного документообігу;

«Вчасно.Каса» — програмний РРО для видачі електронних чеків;

«Вчасно.EDI» — обмін електронними документами для ритейлу;

«Вчасно.КЕП» — захищені електронні підписи та печатки;

«Вчасно.ТТН» — електронні товарно-транспортні накладні;

«Вчасно.Звіт» — звітність та облік для ФОПів;

«ЯТакс» — платформа для управління фізичною особою-підприємцем в одному місці.

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